25 قتيلا و8 جرحى في هجوم كابول بأفغانستان

أعلنت ​وزارة الداخلية الأفغانية​، عن "ارتفاع حصيلة الهجوم على معبد للسيخ إلى 25 قتيلا و8 جرحى​​​​​​".وكان "تنظيم داعش أعلن عبر وكالة "أعماق" تبنيه للهجوم على معبد للشيخ والهندوس في كابول.وكان الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان أعلن في حديث للوكالة "فرانس برس" اقتحم عدد من المهاجمين معبدا للسيخ والهندوس في ​كابول​"، موضحا أن "الناس عالقون في داخل المبنى وقوات الأمن تحاول إنقاذهم".ونفى الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد أي علاقة للحركة بالهجوم.