غلق نادى المحامين النهرى بأسوان وطرحه للإيجار

قرر مجلس نقابة محامين أسوان، اليوم، برئاسة حمادة أبوكورة، النقيب الفرعي، عدة قرارات نقابية، بالإضافة إلى قرارات احترازية تتعلق بمواجهة فيروس كوروناوقرر مجلس النقابة طرح نادى المحامين النهرى للإيجار بالمزاد عن طريق المظاريف المالية والفنية المغلقة، مع تحديد يوم ١ أبريل ٢٠٢٠ لبدء بيع كراسة الشروط. ويوم ١٥ أبريل جلسة فض المظاريف.لجنة المزاد برئاسة السيد نقيب محامين أسوان، وعضوية جميع أعضاء المجلس مع التكليف بإعداد إعلانات المزاد ونشرها بالميادين الرئيسية وغرف المحامين.وتكليف حمدى الحرزاوى وكيل النقابة بطباعة كراسة الشروط وتسليمها للأستاذ حسين صالح أمين الصندوق للإشراف على عملية بيع الكراسات التى تتم بمعرفة موظف الخزينة.كما قرر المجلس غلق نادى المحامين النهرى بأسوان غلقا تاما تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء؛ بسبب أزمة فيروس كورونا وحفاظا على صحة الزملاء وأسرهم.