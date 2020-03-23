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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الجزارين»: ارتفاع أسعار اللحوم يرجع لذبح إناث الماشية لا بسبب «كورونا»

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:53 م
اللحوم
اللحوم
عبدالناصرمحمد
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أكد يوسف البسومي، النقيب العام للجزارين، أن ارتفاع أسعار اللحوم الكندوز البلدية من ١٤٠ إلى ١٦٠ جنيه للكيلو ليس بسبب فيروس كورونا أو إغلاق بعض الأسواق في المحافظات، وإنما بسبب ذبح إناث الماشية خلال الشهور الأخيرة من العام الماضي، وقيام المربين بالتخلص منها بسبب ارتفاع أسعار العلف وانخفاض أسعار الماشية في ذلك الوقت، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها في الوقت الحالي لتصل إلى ٥٧ و٥٨ للكيلو وزن قائم، بعد أن كان الكيلو ما بين ٥٠ و٥٢ جنيهًا.

وأضاف ا«لبسومي»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن هناك أسواق للماشية تم إغلاقهم وأخرى لم يتم إغلاقها طبقًا لقرار المحافظين وحسب الكثافات في الأسواق والموقف الصحي لكل محافظة، وأن هذا الاغلاق لم يؤثر في الأسعار، بينما يرفع تكلفة نقل المواشي حيث يقومون الجزارين بالمرور على المربين وأصحاب المزارع لشراء الماشية، وأن الجزارين لم يرفعوا الأسعار بل أن المنتج يخرج مرتفع الأسعار من المربي وليس الجزار.

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