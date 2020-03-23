رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

القوى العاملة: تسجيل 29 ألف استمارة للعمالة غير المنتظمة خلال 48 ساعة

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:33 م
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن العمالة غير المنتظمة تشغل الدولة المصرية في الظروف التي نمر بها، وهناك توجيه من القيادة السياسية بهذا، لأنهم الفئات الأولى بالرعاية في هذه المرحلة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الوزارة لديها قواعد بيانات لبعض العمالة غير المنتظمة من خلال الشركات التي يعملون بها.

وأوضح سعفان أن، اللجنة الاستشارية للعمالة غير المنتظمة في المحافظات ستصرف 500 جنيه للأسماء المسجلة لديها، مضيفًا أن الأسماء غير المسجلة تم تخصيص رقم على الواتساب يرسل من خلاله الأفراد أسمائهم وأرقام هواتفهم والرقم القومي والعمل الذي كانوا يعملون به.

واشار وزير القوى العاملة، إلى أنه تم إطلاق استمارة للعمالة غير المنتظمة على الموقع الإلكتروني للوزارة وتم خلال 48 ساعة تسجيل 29 ألف استمارة.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة صدى البلد، أن بعض منظمات المجتمع أبدت استعدادها لصرف إعانات لبعض العاملين كل على حسب قدرتها.

ولفت إلى أن، الكثير من شركات القطاع الخاص بدأت في توزيع العمالة على أكثر من وردية، وهناك مصانع منحت العاملين بها إجازات تصل لـ10 أيام.

وناشد وزير القوى العاملة، أصحاب الأعمال، قائلًا: « لا نريد الوصول لسيناريو يكون صعب على الجميع، ولهذا عليهم أن يفعلوا ما بوسعهم لمنع التجمعات».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة اللواء شفيع داوود بعد إصابته بفيروس كورونا

قرار عاجل من «التعليم» بشأن الشهادة الإعدادية

«التعليم»: دروس تليفزيونية لطلاب «3 ثانوى»

السيسى: أتابع إجراءات الدولة لمواجهة كورونا.. وأهيب بالجميع الالتزام

الصور

image description

مستشفى إسنا يعلن شفاء أول دفعة من مصابي كورونا (صور)

image description

محافظ سوهاج يزور مكتبة رفاعة الطهطاوي (صور)

image description

حملات لتأمين مداخل الوادي الجديد في إطار مواجهة كورونا (صور)

image description

«عربى وإنجليزى».. رسالة أطباء مستشفى أبوخليفة للمصريين (صور)

image description

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

الأكثر قراءة

مصاب يوجه رسالة للمصريين من داخل مستشفى العزل (فيديو)

الباز: قرارات جديدة للحكومة لمواجهة كورونا خلال ساعات

«الصحة»: 39 إصابة جديدة بكورونا.. و5 وفيات

قرار عاجل من «التعليم» بشأن الشهادة الإعدادية

إنفوجراف

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

هذه الفنانة أحبت شابًا لأنه يشبه عمر الشريف.. فأصبح من أسباب النحس في حياتها

بشهادة صلاح جاهين.. هكذا سرق أحمد فؤاد نجم أشعار فؤاد حداد

اعترافات تحية كاريوكا عن حروب مصر.. وتفاصيل مشاركتها في النكسة وأكتوبر

حكاية كاتب شهير أنقذ عبدالناصر من الاغتيال رغم سجنه مرتين

نجم الساعة

هذه الفنانة أحبت شابًا لأنه يشبه عمر الشريف.. فأصبح من أسباب النحس في حياتها

الصحة

زراعة الشعر بتقنية fue الاحدث والافضل... الدكتور شادي سامي يوضح

تناول الحوامل للأسماك باعتدال مفيد للطفل

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد على مميزات التخسيس اون لاين في ظل ازمة كورونا

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

منوعات

خدمات Google Play الجديدة 2020

موعد شهر رمضان الكريم هذا العام 1441 - 2020

رابط موقع بوابة الأزهر الإلكترونية 2020 azhar.eg education.. تفاصيل نظام تقويم الطلاب

كيفية التقديم في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

مقالات الرأي
ماجد حبته
منع تداول الصحف.. والنقود!
سيد عبدالقادر
٣٣٦ ساعة من العزلة
لواء.حمدى البطران
كان السادات بطلًا
القس. رفعت فكرى
حقيقة الحياة
المزيد

الثقافة

نجوم مركز الإبداع الفنى يدعمون «خليك فى البيت» (فيديو)

الأديبة الكبيرة سلوى بكر تخص «الدستور» بفصول من مذكراتها

أحمد القرملاوي: «السيد من حقل السبانخ» عزلتني عن «كورونا»

«كورونا» تعطل الأنشطة الثقافية لمكتبة مصر الجديدة