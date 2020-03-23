القوى العاملة: تسجيل 29 ألف استمارة للعمالة غير المنتظمة خلال 48 ساعة

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن العمالة غير المنتظمة تشغل الدولة المصرية في الظروف التي نمر بها، وهناك توجيه من القيادة السياسية بهذا، لأنهم الفئات الأولى بالرعاية في هذه المرحلة.وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الوزارة لديها قواعد بيانات لبعض العمالة غير المنتظمة من خلال الشركات التي يعملون بها.وأوضح سعفان أن، اللجنة الاستشارية للعمالة غير المنتظمة في المحافظات ستصرف 500 جنيه للأسماء المسجلة لديها، مضيفًا أن الأسماء غير المسجلة تم تخصيص رقم على الواتساب يرسل من خلاله الأفراد أسمائهم وأرقام هواتفهم والرقم القومي والعمل الذي كانوا يعملون به.واشار وزير القوى العاملة، إلى أنه تم إطلاق استمارة للعمالة غير المنتظمة على الموقع الإلكتروني للوزارة وتم خلال 48 ساعة تسجيل 29 ألف استمارة.وأضاف خلال مداخلة مع قناة صدى البلد، أن بعض منظمات المجتمع أبدت استعدادها لصرف إعانات لبعض العاملين كل على حسب قدرتها.ولفت إلى أن، الكثير من شركات القطاع الخاص بدأت في توزيع العمالة على أكثر من وردية، وهناك مصانع منحت العاملين بها إجازات تصل لـ10 أيام.وناشد وزير القوى العاملة، أصحاب الأعمال، قائلًا: « لا نريد الوصول لسيناريو يكون صعب على الجميع، ولهذا عليهم أن يفعلوا ما بوسعهم لمنع التجمعات».