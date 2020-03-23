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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حي غرب الإسكندرية ينفذ حملة موسعة لتنفيذ إجراءات الغلق الاحترازية

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:58 م
حملة موسعة
حملة موسعة
هبه عويضه
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قاد اللواء هشام كمال وكيل الوزارة رئيس حى غرب الإسكندرية، بمشاركة النقيب محمد سعيد رئيس وحدة شرطة المرافق بحي غرب، حملة موسعة لغلق المعاهد التعليمية والحضانات والنوادى الصحية والسيبرات، وقاعات الإفراح والمحلات العامة المخالفة للشروط البيئية، كقرار احترازى من الدولة حفاظا على الصحة العامة للطلاب، ومنع التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا بقطاعى "مينا البصل - كرموز".

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 2 نادى صحى "چيم"، ومحل ملابس، ورشة سيارات مكتب سيارات، بقطاع مينا البصل لمخالفتهم قرار الغلق، كما تم التحفظ على عدد من الإشغالات المتنوعة.

وفي قطاع كرموز، تم غلق وتشميع 2 ساسبر، و3 محلات لمخالفتهم مواعيد الغلق المقرر، وغلق وتشميع نادي شباب كرموز، كما تم التحفظ علي عدد من الاشغالات المتنوعة، وتم هدم وإزالة شادر عبارة عن مقهى.

كما قام رئيس الحى بالمرور والتفتيش على محلات الأغذية والمحال التجارية والتنبية على القائمين عليها باتباع التعليمات والإرشادات الصحية (التطهير المستمر للمحل - والنظافة المستمرة للبائعين المتعاملين مع المواطنين - استخدام الجوانيات الطبية- الكمامات الطبية).

جاء ذلك بمشاركة رئيس مباحث كرموز ومعاونى المباحث، والكول الأمنى، ورئيس مباحث مينا البصل، ومعاونى المباحث والكول الأمنى ومدير إدارة المتابعة الميدانية، ومدير إدارة الإزمات والكوارث، ومدير إدارة إشغال الطريق وإدارة الرخص بالحى، ومفتشي إدارتي المتابعة الميدانية وإشغال الطريق.
حملة موسعة
حملة موسعة
حملة موسعة
حي غرب الإسكندرية ينفذ حملة موسعة لتنفيذ إجراءات الغلق الاحترازية
حملة موسعة
حملة موسعة
حملة موسعة
حملة موسعة
حي غرب الإسكندرية ينفذ حملة موسعة لتنفيذ إجراءات الغلق الاحترازية
حملة موسعة

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