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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عبور 40 سفينة قناة السويس من الاتجاهين بـ 3.2 مليون طن

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:18 م
قناة السويس
قناة السويس
مصطفى دياب
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قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة شهدت عبور 40 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات 3250 مليون طن، أمس الأحد.

وأوضح عبر بيان له، أنه عبرت من الشمال 22 سفينة بحمولة 1.775 مليون طن، كما عبر من الجنوب 18 سفينة بحمولة 1.309 مليون طن، هو ما يكشف قدرة القناة على استقبال أعداد كبيرة من السفن العملاقة.

وأكد أنه يجرى التنسيق بين الجهات المعنية في موانئ قناة السويس؛ لتسهيل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء بسهولة ويسر طوال فترات التشغيل، خاصة مع نشاط حركة المرور التي تشهدها القناة خلال هذه الأيام.

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