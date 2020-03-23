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الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تدرس مساعدة إيران لمواجهة كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:35 ص
كورونا
كورونا
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تنظر كوريا الجنوبية في تقديم مساعدات إنسانية إلى إيران لمواجهة فيروس كورونا الجديد(كوفيد-19).

وأوضحت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين- وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- أن الجانب الإيراني أبلغ الحكومة الكورية الجنوبية عبر قنوات مختلفة بالوضع الخطير الخاص بالصحة نتيجة انتشار فيروس كورونا.

وأضافت أن الحكومة الكورية الجنوبية تنظر في تقديم مساعدات إنسانية إلى إيران من جوانب مختلفة.

وفيما يتعلق بمطالبة الرئيس الإيراني حسن روحاني في رسالته إلى نظيره الكوري الجنوبي مون جيه-إن بتقديم الدعم مثل أدوات تشخيص كورونا إلى إيران، قالت الخارجية في سول إنه من الصعب أن تؤكد رسائل بين القادة نظرا للعرف الدبلوماسي.

ويقال إن الحكومة الكورية الجنوبية تجري مشاورات مع الولايات المتحدة لتقديم المساعدات إلى إيران التي تواجه العقوبات الأمريكية.

وتعاني إيران من صعوبات لمواجهة فيروس كورونا بسبب العقوبات الأمريكية على إيران، فتطلب من المجتمع الدولي مثل الأمم المتحدة تقديم المساعدات الطبية وغيرها.

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