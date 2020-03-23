اليابان تطالب الوافدين بالعزل 14 يوما

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الاثنين، أن طوكيو سوف تطالب المسافرين الوافدين من الولايات المتحدة بعزل أنفسهم 14 يومًا لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد.ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن آبي، قوله إن السلطات ستطالب المسافرين بعزل أنفسهم في أماكن مثل منازلهم أو فنادقهم وتجنب استخدام وسائل النقل العام لمدة أسبوعين من تاريخ وصولهم إلى البلاد.مضيفا أنه من المقرر سريان هذا الإجراء اعتبارا من يوم الخميس وحتى نهاية شهر أبريل المقبل.واتخذت اليابان خطوات مماثلة للمسافرين الوافدين من الصين وكوريا الجنوبية وإيران ومعظم أوروبا بعد انتشار الفيروس المسبب للالتهاب الرئوي، الذي ظهر في مدينة ووهان بوسط الصين وانتشر تدريجيًا إلى العديد من الدول الأخرى.وحثت وزارة الخارجية اليابانية مواطنيها على تجنب السفر غير الضروري إلى الولايات المتحدة بأسرها ورفعت مستوى التحذير بمقدار درجة واحدة بسبب انتشار العدوى هناك.جدير بالذكر أن اليابان أفلتت حتى الآن من موجة الارتفاع الحاد في عدد الإصابات المحلية، إذ تجاوز عدد الحالات المصابة الـ 1800 شخصا، بما في ذلك حوالي 700 حالة من سفينة "دايموند برنسيس" السياحية التي كانت تخضع للحجر الصحي سابقًا.