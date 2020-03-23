ترامب: مستعدون لمساعدة إيران وكوريا الشمالية ضد «كورونا»

عرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المساعدة على كل من إيران وكوريا الشمالية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.وقال الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي عقده منذ قليل، «أخبرنا إيران وكوريا الشمالية أننا جاهزون لمساعدتهما لمواجهة كورونا».وفي إطار مكافحة الفيروس داخليًا، أعلن «ترامب» نشر قوات من الحرس الوطني في المناطق الأكثر إصابة بالفيروس داخل الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه صادق على نشر قوات من الحرس الوطني في 3 ولايات، وهي نيويورك وواشنطن وكاليفورنيا.وأكد الرئيس الأمريكي أن هذه العملية ستجري على حساب السلطات الفدرالية، مناشدًا السلطات المحلية في هذه الولايات "ألا تقلق من تكلفة" نشر القوات.