بالصور.. كواليس ديو «كله حلو» لـ صافيناز ومنة عطية

انتهت الراقصة صافيناز والمطربة منة عطية من تصوير كليب "كله حلو" وهو أول ديو غنائي واستعراضي يجمع بينهما، والمقرر عرضه على أحد القنوات الفضائية الأسبوع المقبل.تدور الأغنية حول الابتسامة والأمل والطموح إلى الإمام وترك الهموم والابتعاد عن المشاكل للرغبة في راحة البال في إطار حماسي سريع."كله حلو" من إنتاج شركة الرحيل للمنتج أمين الريان ومن كلمات وليد رياض وإلحان عصام إسماعيل ومصور فوتوغرافي محمود مودي ومنتج فني تيتو الشيخ وتوزيع إسلام شيتوس وإخراج هيثم عنتر.