عبدالمهدى: خطر كورونا ما زال محدقًًا بالعراق

قال رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، إن خطر كورونا لا يزال محدقًا بالعراق ويجب أخذ التحذيرات على محمل الجد، وفقًا لقناة السومرية نيوز العراقية.وفي سياق متصل، بدأ التحالف الدولي بقيادة أمريكا، الجمعة، سحب قواته التدريبية من العراق بعد تعليق برنامج التدريب "كإجراء وقائي" من تفشي فيروس كورونا.ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسئول في التحالف في بغداد قوله، إن "الجيش العراقي علّق كل أنشطة التدريب فى أوائل آذار الحالي، لتقليل مخاطر انتشار المرض بين قواته، بما في ذلك عمليات التدريب التى تقوم بها قوات التحالف لمساعدة القوات المحلية في قتال فلول تنظيم داعش".