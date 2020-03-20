إخماد حريق فيلا فى عين شمس دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب داخل فيلا بمنطقة عين شمس، دون وقوع إصابات.تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بفيلا بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء وبصحبتهم سيارة إسعاف، وتم فصل الغاز عن المنطقة، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.