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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

المطربة عليا تستعد لخوض تجربة التمثيل مع النجمة غادة عبدالرازق

الخميس 19/مارس/2020 - 02:32 م
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صرحت الفنانة والمطربة «عليا» بأنها تستعد حاليًا لخوض تجربة التمثيل من خلال عمل درامي جديد وإنتاج ضخم مع النجمة غادة عبدالرازق.

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في عمل فني مع النجمة غادة عبدالرازق، ما يعد نقلة كبيرة في مشوارها الفني.

وأضافت أنها "سيجرى الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالعمل قريبًا، وسيكون مفاجأة من حيث الشكل والإنتاج والمضمون".

وأشارت عليا إلى أنها فخورة بأن أول أعمالها الفنية تنطلق من مصر عاصمة الفن والإبداع، وأضافت أنها تُجرى جلسات تحضيرية مع فريق العمل لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الفنانة عليا عادت للساحة الغنائية بقوة بأغنيتها الجديدة "روق علينا"، التي طرحتها عبر "يوتيوب"، واستطاعت أن تقترب من الـ3 ملايين مشاهدة.

وعلى جانب آخر، أوضحت الفنّانة غادة عبدالرازق أن عليا من الأصوات الواعدة، والتي تمتلك موهبة كبيرة في الغناء والتمثيل، وأنها تتوقع نجاحا مبهرا لها في أولى خطواتها في عالم التمثيل.

يذكر أن غادة عبدالرازق أعلنت عن خوضها الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل "سلطانة المعز"، الذي سيتمّ عرضه على قناة "النهار" المصرية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي شعبي، حيث تُجسِّد دور امرأة تدير عِدّة محلات للمأكولات واللحوم والكِبدة، ويشاركها البطولة محمود عبدالمغني، ومحمد لطفي، ومن تأليف إياد إبراهيم إخراج محمد بكير.

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