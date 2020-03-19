حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 19 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 19 مارس 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:الحملمهنيًا: يتميّز هذا اليوم بحصول لقاء مهمّ وانفراج على صعيد العلاقات العامة والامتحانات والتواصل مع الآخرين.عاطفيًا: الغيرة لن تهدد مستقبلك مع الحبيب لأنك كثير الليونة في تعاملك معه، لكن راع شعوره في كثير من المواقف.صحيًا: الصحة السليمة نعمة من الخالق، فلا تفرّط فيها.الثورمهنيًا: تنجز خلال هذا اليوم الكثير من الأمور التى كانت مؤجلة في السابق. أنت في بداية الطريق نحو النجاح لا تستعجل وتمهل.عاطفيًا: تحيط بك طاقة تؤثّر في طباعك وتصرّفاتك التي تطال الحبيب. فأنت غير مزاجي وصراحتك لا تنفّره منك.صحيًا: كلما برد الطقس كثرت عوارض الزكام، لذا تحصن لئلا تصاب به.الجوزاءمهنيًا: خطوات كبيرة تتخذها في المدى المنظور، لكن بعض التريّث من شأنه أن يعزّز قدراتك وثقة الآخرين بك.عاطفيًا: حاول أن تشعر الحبيب ببعض الطمأنينة، فهو أقرب الناس إليك، ولا تستخف بما يقوله لك.صحيًا: كن معتدلًا في جميع وجباتك، ووفق بين تلك الدسمة وتلك الصحية.السرطانمهنيًا: أحداث غير متوقعة تثير بعض الانفعالات، لذا عليك إجراء بعض التعديلات لتلافي الموضوع لاحقًا.عاطفيًا: الحبيب مسيطر عليك ولا تستطيع أن ترفض له طلبًا. لا تثر القضايا الحساسة أمام الحبيب والتي تشعر أنها قد تزعجه منك.صحيًا: أكبر منك بيوم أخبر منك بسنة. اسأل الكبار عن التدابير الوقائية اللازمة في أيام البرد.الأسدمهنيًا: أحدهم يضع العراقيل في طريق تطوير العلاقة بالزملاء، لا تترك ترسبات الماضي تتغلغل إلى داخلك وتسبب لك اضطرابًا وانزعاجًا.عاطفيًا: تكشف القناع عن عمليّة مخادعة، ما يتطلّب دقة وحذرًا وعدم المزج بين العواطف والمال.صحيًا: عوارض القلق التي تعانيها بين حين وآخر تحرمك النوم المريح. راجع طبيبك.العذراءمهنيًا: كن متقبّلًا لأوضاعك من دون ضغط وساير النمط الذي يدعوك إلى التمهّل والتأمّل، في حين تميل أنت إلى الحركة.عاطفيًا: إسداء النصائح قد يكون مفيدًا، لكنّ العمل بموجبها يفرض عليك قيودًا لم تكن تتوقعها.صحيًا: مفتاح المعدة لقمة، فإذا كنت تعجز عن الحد من شراهتك، ما عليك سوى استشارة أخصائي تغذية.الميزانمهنيًا: هذا اليوم مناسب جدًا للإقدام على خطوات جريئة. كن مختلفًا ودع مخاوفك جانبًا، وخذ المبادرة أنت.عاطفيًا: صارح الشريك بما يجول في خاطرك، لأنك قد تجد عنده الحلول المناسبة لكل ما يقلقك.صحيًا: لا تلن بسهولة أمام أي قرار حين يتعلق الأمر بصحتك. أهنئك بذلك.العقربمهنيًا: بالرغم من المعاكسة الفلكية من القمر من برج الدلو المواجه لبرجك الا انك سوف تتابع حديث عن ممتلكات وعائدات مالية وأعمال بيع وشراء تعود عليك بالربح الوفير.عاطفيًا: يلفت نظرك شخص فتقع بغرامه من النظرة الأولى، سرعان ما تفكر في التمهل بالارتباط.صحيًا: صمّم على محاربة السمنة، وضع خطة للقضاء عليها قبل بداية فصل الصيف.القوسمهنيًا: تجد نفسك في موقع أقوى بكثير، حتى لو واجهت بعض الإرباكات، إلا أنك تتمتع بالقدرة الكافية على اجتيازها بسلام وإيجاد الحلول المناسبة.عاطفيًا: لا تبتعد عن الحبيب لمجرد أنك سمعت بعض الشائعات. تأكد من الأمور جيدًا قبل اتخاذ أي قرار.صحيًا: ابتعد قدر الإمكان عن تناول الشوكولا والحلويات العربية.الجديمهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن عملية شراء أو بيع أو استثمار، ويخيّم على الجو مناخ جميل من التفاهم، وترتاح وتخطط لمشروع جديد.عاطفيًا: الرومانسية قوية في حياتك اليوم فلا تترك هذه الفرصة، حاول توطيد أواصر العلاقة بالشريك.صحيًا: استفد من النصيحة التي يسديها إليك خبير التغذية كي تحسن وضعك الصحي.الدلومهنيًا: انتقال القمر إلى برجك يجعلك تعمل على جبهات متعددة وتلاقي النتائج المدهشة التي كنت تتوقعها، وبانتظارك سفر أو عمل خارج البلاد مع مؤسسات كبرى.عاطفيًا: لا تدع نفسك تنجز وراء عاطفتك وإلا وقعت فريسة الضغوط والعصبية، شاور عقلك بين الحين والآخر واترك القلب جانبًا.صحيًا: أعط كل شيء وقته المستحق، وللرياضة الكثير عليك ولا سيما أن وضعك الصحي دقيق.الحوتمهنيًا: الحسم مطلوب في الفترة المقبلة، لأن التردد قد تكون له عواقب وخيمة ولا تحاول تجاهل أوامر أرباب العمل فقد تندم على ذلك وأعد حساباتك بدقة.عاطفيًا: عليك ان تقف الى جانب الشريك، حتى يتمكن من تجاوز مشكلاته العائلية.صحيًا: عليك التذكر دائمًا أن لا غنى عن الرياضة للمحافظة على الرشاقة.