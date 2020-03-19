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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 19 مارس 2020

الخميس 19/مارس/2020 - 07:39 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 19 مارس 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: يتميّز هذا اليوم بحصول لقاء مهمّ وانفراج على صعيد العلاقات العامة والامتحانات والتواصل مع الآخرين.
عاطفيًا: الغيرة لن تهدد مستقبلك مع الحبيب لأنك كثير الليونة في تعاملك معه، لكن راع شعوره في كثير من المواقف.
صحيًا: الصحة السليمة نعمة من الخالق، فلا تفرّط فيها.

الثور
مهنيًا: تنجز خلال هذا اليوم الكثير من الأمور التى كانت مؤجلة في السابق. أنت في بداية الطريق نحو النجاح لا تستعجل وتمهل.
عاطفيًا: تحيط بك طاقة تؤثّر في طباعك وتصرّفاتك التي تطال الحبيب. فأنت غير مزاجي وصراحتك لا تنفّره منك.
صحيًا: كلما برد الطقس كثرت عوارض الزكام، لذا تحصن لئلا تصاب به.

الجوزاء
مهنيًا: خطوات كبيرة تتخذها في المدى المنظور، لكن بعض التريّث من شأنه أن يعزّز قدراتك وثقة الآخرين بك.
عاطفيًا: حاول أن تشعر الحبيب ببعض الطمأنينة، فهو أقرب الناس إليك، ولا تستخف بما يقوله لك.
صحيًا: كن معتدلًا في جميع وجباتك، ووفق بين تلك الدسمة وتلك الصحية.

السرطان
مهنيًا: أحداث غير متوقعة تثير بعض الانفعالات، لذا عليك إجراء بعض التعديلات لتلافي الموضوع لاحقًا.
عاطفيًا: الحبيب مسيطر عليك ولا تستطيع أن ترفض له طلبًا. لا تثر القضايا الحساسة أمام الحبيب والتي تشعر أنها قد تزعجه منك.
صحيًا: أكبر منك بيوم أخبر منك بسنة. اسأل الكبار عن التدابير الوقائية اللازمة في أيام البرد.

الأسد
مهنيًا: أحدهم يضع العراقيل في طريق تطوير العلاقة بالزملاء، لا تترك ترسبات الماضي تتغلغل إلى داخلك وتسبب لك اضطرابًا وانزعاجًا.
عاطفيًا: تكشف القناع عن عمليّة مخادعة، ما يتطلّب دقة وحذرًا وعدم المزج بين العواطف والمال.
صحيًا: عوارض القلق التي تعانيها بين حين وآخر تحرمك النوم المريح. راجع طبيبك.

العذراء
مهنيًا: كن متقبّلًا لأوضاعك من دون ضغط وساير النمط الذي يدعوك إلى التمهّل والتأمّل، في حين تميل أنت إلى الحركة.
عاطفيًا: إسداء النصائح قد يكون مفيدًا، لكنّ العمل بموجبها يفرض عليك قيودًا لم تكن تتوقعها.
صحيًا: مفتاح المعدة لقمة، فإذا كنت تعجز عن الحد من شراهتك، ما عليك سوى استشارة أخصائي تغذية.

الميزان
مهنيًا: هذا اليوم مناسب جدًا للإقدام على خطوات جريئة. كن مختلفًا ودع مخاوفك جانبًا، وخذ المبادرة أنت.
عاطفيًا: صارح الشريك بما يجول في خاطرك، لأنك قد تجد عنده الحلول المناسبة لكل ما يقلقك.
صحيًا: لا تلن بسهولة أمام أي قرار حين يتعلق الأمر بصحتك. أهنئك بذلك.

العقرب
مهنيًا: بالرغم من المعاكسة الفلكية من القمر من برج الدلو المواجه لبرجك الا انك سوف تتابع حديث عن ممتلكات وعائدات مالية وأعمال بيع وشراء تعود عليك بالربح الوفير.
عاطفيًا: يلفت نظرك شخص فتقع بغرامه من النظرة الأولى، سرعان ما تفكر في التمهل بالارتباط.
صحيًا: صمّم على محاربة السمنة، وضع خطة للقضاء عليها قبل بداية فصل الصيف.

القوس
مهنيًا: تجد نفسك في موقع أقوى بكثير، حتى لو واجهت بعض الإرباكات، إلا أنك تتمتع بالقدرة الكافية على اجتيازها بسلام وإيجاد الحلول المناسبة.
عاطفيًا: لا تبتعد عن الحبيب لمجرد أنك سمعت بعض الشائعات. تأكد من الأمور جيدًا قبل اتخاذ أي قرار.
صحيًا: ابتعد قدر الإمكان عن تناول الشوكولا والحلويات العربية.

الجدي
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن عملية شراء أو بيع أو استثمار، ويخيّم على الجو مناخ جميل من التفاهم، وترتاح وتخطط لمشروع جديد.
عاطفيًا: الرومانسية قوية في حياتك اليوم فلا تترك هذه الفرصة، حاول توطيد أواصر العلاقة بالشريك.
صحيًا: استفد من النصيحة التي يسديها إليك خبير التغذية كي تحسن وضعك الصحي.

الدلو
مهنيًا: انتقال القمر إلى برجك يجعلك تعمل على جبهات متعددة وتلاقي النتائج المدهشة التي كنت تتوقعها، وبانتظارك سفر أو عمل خارج البلاد مع مؤسسات كبرى.
عاطفيًا: لا تدع نفسك تنجز وراء عاطفتك وإلا وقعت فريسة الضغوط والعصبية، شاور عقلك بين الحين والآخر واترك القلب جانبًا.
صحيًا: أعط كل شيء وقته المستحق، وللرياضة الكثير عليك ولا سيما أن وضعك الصحي دقيق.

الحوت
مهنيًا: الحسم مطلوب في الفترة المقبلة، لأن التردد قد تكون له عواقب وخيمة ولا تحاول تجاهل أوامر أرباب العمل فقد تندم على ذلك وأعد حساباتك بدقة.
عاطفيًا: عليك ان تقف الى جانب الشريك، حتى يتمكن من تجاوز مشكلاته العائلية.
صحيًا: عليك التذكر دائمًا أن لا غنى عن الرياضة للمحافظة على الرشاقة.

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