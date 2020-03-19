حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 19 مارس 2020
الخميس 19/مارس/2020 - 07:39 ص
شيماء دهبطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 19 مارس 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا: يتميّز هذا اليوم بحصول لقاء مهمّ وانفراج على صعيد العلاقات العامة والامتحانات والتواصل مع الآخرين.
عاطفيًا: الغيرة لن تهدد مستقبلك مع الحبيب لأنك كثير الليونة في تعاملك معه، لكن راع شعوره في كثير من المواقف.
صحيًا: الصحة السليمة نعمة من الخالق، فلا تفرّط فيها.
الثور
مهنيًا: تنجز خلال هذا اليوم الكثير من الأمور التى كانت مؤجلة في السابق. أنت في بداية الطريق نحو النجاح لا تستعجل وتمهل.
عاطفيًا: تحيط بك طاقة تؤثّر في طباعك وتصرّفاتك التي تطال الحبيب. فأنت غير مزاجي وصراحتك لا تنفّره منك.
صحيًا: كلما برد الطقس كثرت عوارض الزكام، لذا تحصن لئلا تصاب به.
الجوزاء
مهنيًا: خطوات كبيرة تتخذها في المدى المنظور، لكن بعض التريّث من شأنه أن يعزّز قدراتك وثقة الآخرين بك.
عاطفيًا: حاول أن تشعر الحبيب ببعض الطمأنينة، فهو أقرب الناس إليك، ولا تستخف بما يقوله لك.
صحيًا: كن معتدلًا في جميع وجباتك، ووفق بين تلك الدسمة وتلك الصحية.
السرطان
مهنيًا: أحداث غير متوقعة تثير بعض الانفعالات، لذا عليك إجراء بعض التعديلات لتلافي الموضوع لاحقًا.
عاطفيًا: الحبيب مسيطر عليك ولا تستطيع أن ترفض له طلبًا. لا تثر القضايا الحساسة أمام الحبيب والتي تشعر أنها قد تزعجه منك.
صحيًا: أكبر منك بيوم أخبر منك بسنة. اسأل الكبار عن التدابير الوقائية اللازمة في أيام البرد.
الأسد
مهنيًا: أحدهم يضع العراقيل في طريق تطوير العلاقة بالزملاء، لا تترك ترسبات الماضي تتغلغل إلى داخلك وتسبب لك اضطرابًا وانزعاجًا.
عاطفيًا: تكشف القناع عن عمليّة مخادعة، ما يتطلّب دقة وحذرًا وعدم المزج بين العواطف والمال.
صحيًا: عوارض القلق التي تعانيها بين حين وآخر تحرمك النوم المريح. راجع طبيبك.
العذراء
مهنيًا: كن متقبّلًا لأوضاعك من دون ضغط وساير النمط الذي يدعوك إلى التمهّل والتأمّل، في حين تميل أنت إلى الحركة.
عاطفيًا: إسداء النصائح قد يكون مفيدًا، لكنّ العمل بموجبها يفرض عليك قيودًا لم تكن تتوقعها.
صحيًا: مفتاح المعدة لقمة، فإذا كنت تعجز عن الحد من شراهتك، ما عليك سوى استشارة أخصائي تغذية.
الميزان
مهنيًا: هذا اليوم مناسب جدًا للإقدام على خطوات جريئة. كن مختلفًا ودع مخاوفك جانبًا، وخذ المبادرة أنت.
عاطفيًا: صارح الشريك بما يجول في خاطرك، لأنك قد تجد عنده الحلول المناسبة لكل ما يقلقك.
صحيًا: لا تلن بسهولة أمام أي قرار حين يتعلق الأمر بصحتك. أهنئك بذلك.
العقرب
مهنيًا: بالرغم من المعاكسة الفلكية من القمر من برج الدلو المواجه لبرجك الا انك سوف تتابع حديث عن ممتلكات وعائدات مالية وأعمال بيع وشراء تعود عليك بالربح الوفير.
عاطفيًا: يلفت نظرك شخص فتقع بغرامه من النظرة الأولى، سرعان ما تفكر في التمهل بالارتباط.
صحيًا: صمّم على محاربة السمنة، وضع خطة للقضاء عليها قبل بداية فصل الصيف.
القوس
مهنيًا: تجد نفسك في موقع أقوى بكثير، حتى لو واجهت بعض الإرباكات، إلا أنك تتمتع بالقدرة الكافية على اجتيازها بسلام وإيجاد الحلول المناسبة.
عاطفيًا: لا تبتعد عن الحبيب لمجرد أنك سمعت بعض الشائعات. تأكد من الأمور جيدًا قبل اتخاذ أي قرار.
صحيًا: ابتعد قدر الإمكان عن تناول الشوكولا والحلويات العربية.
الجدي
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن عملية شراء أو بيع أو استثمار، ويخيّم على الجو مناخ جميل من التفاهم، وترتاح وتخطط لمشروع جديد.
عاطفيًا: الرومانسية قوية في حياتك اليوم فلا تترك هذه الفرصة، حاول توطيد أواصر العلاقة بالشريك.
صحيًا: استفد من النصيحة التي يسديها إليك خبير التغذية كي تحسن وضعك الصحي.
الدلو
مهنيًا: انتقال القمر إلى برجك يجعلك تعمل على جبهات متعددة وتلاقي النتائج المدهشة التي كنت تتوقعها، وبانتظارك سفر أو عمل خارج البلاد مع مؤسسات كبرى.
عاطفيًا: لا تدع نفسك تنجز وراء عاطفتك وإلا وقعت فريسة الضغوط والعصبية، شاور عقلك بين الحين والآخر واترك القلب جانبًا.
صحيًا: أعط كل شيء وقته المستحق، وللرياضة الكثير عليك ولا سيما أن وضعك الصحي دقيق.
الحوت
مهنيًا: الحسم مطلوب في الفترة المقبلة، لأن التردد قد تكون له عواقب وخيمة ولا تحاول تجاهل أوامر أرباب العمل فقد تندم على ذلك وأعد حساباتك بدقة.
عاطفيًا: عليك ان تقف الى جانب الشريك، حتى يتمكن من تجاوز مشكلاته العائلية.
صحيًا: عليك التذكر دائمًا أن لا غنى عن الرياضة للمحافظة على الرشاقة.
الحمل
مهنيًا: يتميّز هذا اليوم بحصول لقاء مهمّ وانفراج على صعيد العلاقات العامة والامتحانات والتواصل مع الآخرين.
عاطفيًا: الغيرة لن تهدد مستقبلك مع الحبيب لأنك كثير الليونة في تعاملك معه، لكن راع شعوره في كثير من المواقف.
صحيًا: الصحة السليمة نعمة من الخالق، فلا تفرّط فيها.
الثور
مهنيًا: تنجز خلال هذا اليوم الكثير من الأمور التى كانت مؤجلة في السابق. أنت في بداية الطريق نحو النجاح لا تستعجل وتمهل.
عاطفيًا: تحيط بك طاقة تؤثّر في طباعك وتصرّفاتك التي تطال الحبيب. فأنت غير مزاجي وصراحتك لا تنفّره منك.
صحيًا: كلما برد الطقس كثرت عوارض الزكام، لذا تحصن لئلا تصاب به.
الجوزاء
مهنيًا: خطوات كبيرة تتخذها في المدى المنظور، لكن بعض التريّث من شأنه أن يعزّز قدراتك وثقة الآخرين بك.
عاطفيًا: حاول أن تشعر الحبيب ببعض الطمأنينة، فهو أقرب الناس إليك، ولا تستخف بما يقوله لك.
صحيًا: كن معتدلًا في جميع وجباتك، ووفق بين تلك الدسمة وتلك الصحية.
السرطان
مهنيًا: أحداث غير متوقعة تثير بعض الانفعالات، لذا عليك إجراء بعض التعديلات لتلافي الموضوع لاحقًا.
عاطفيًا: الحبيب مسيطر عليك ولا تستطيع أن ترفض له طلبًا. لا تثر القضايا الحساسة أمام الحبيب والتي تشعر أنها قد تزعجه منك.
صحيًا: أكبر منك بيوم أخبر منك بسنة. اسأل الكبار عن التدابير الوقائية اللازمة في أيام البرد.
الأسد
مهنيًا: أحدهم يضع العراقيل في طريق تطوير العلاقة بالزملاء، لا تترك ترسبات الماضي تتغلغل إلى داخلك وتسبب لك اضطرابًا وانزعاجًا.
عاطفيًا: تكشف القناع عن عمليّة مخادعة، ما يتطلّب دقة وحذرًا وعدم المزج بين العواطف والمال.
صحيًا: عوارض القلق التي تعانيها بين حين وآخر تحرمك النوم المريح. راجع طبيبك.
العذراء
مهنيًا: كن متقبّلًا لأوضاعك من دون ضغط وساير النمط الذي يدعوك إلى التمهّل والتأمّل، في حين تميل أنت إلى الحركة.
عاطفيًا: إسداء النصائح قد يكون مفيدًا، لكنّ العمل بموجبها يفرض عليك قيودًا لم تكن تتوقعها.
صحيًا: مفتاح المعدة لقمة، فإذا كنت تعجز عن الحد من شراهتك، ما عليك سوى استشارة أخصائي تغذية.
الميزان
مهنيًا: هذا اليوم مناسب جدًا للإقدام على خطوات جريئة. كن مختلفًا ودع مخاوفك جانبًا، وخذ المبادرة أنت.
عاطفيًا: صارح الشريك بما يجول في خاطرك، لأنك قد تجد عنده الحلول المناسبة لكل ما يقلقك.
صحيًا: لا تلن بسهولة أمام أي قرار حين يتعلق الأمر بصحتك. أهنئك بذلك.
العقرب
مهنيًا: بالرغم من المعاكسة الفلكية من القمر من برج الدلو المواجه لبرجك الا انك سوف تتابع حديث عن ممتلكات وعائدات مالية وأعمال بيع وشراء تعود عليك بالربح الوفير.
عاطفيًا: يلفت نظرك شخص فتقع بغرامه من النظرة الأولى، سرعان ما تفكر في التمهل بالارتباط.
صحيًا: صمّم على محاربة السمنة، وضع خطة للقضاء عليها قبل بداية فصل الصيف.
القوس
مهنيًا: تجد نفسك في موقع أقوى بكثير، حتى لو واجهت بعض الإرباكات، إلا أنك تتمتع بالقدرة الكافية على اجتيازها بسلام وإيجاد الحلول المناسبة.
عاطفيًا: لا تبتعد عن الحبيب لمجرد أنك سمعت بعض الشائعات. تأكد من الأمور جيدًا قبل اتخاذ أي قرار.
صحيًا: ابتعد قدر الإمكان عن تناول الشوكولا والحلويات العربية.
الجدي
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن عملية شراء أو بيع أو استثمار، ويخيّم على الجو مناخ جميل من التفاهم، وترتاح وتخطط لمشروع جديد.
عاطفيًا: الرومانسية قوية في حياتك اليوم فلا تترك هذه الفرصة، حاول توطيد أواصر العلاقة بالشريك.
صحيًا: استفد من النصيحة التي يسديها إليك خبير التغذية كي تحسن وضعك الصحي.
الدلو
مهنيًا: انتقال القمر إلى برجك يجعلك تعمل على جبهات متعددة وتلاقي النتائج المدهشة التي كنت تتوقعها، وبانتظارك سفر أو عمل خارج البلاد مع مؤسسات كبرى.
عاطفيًا: لا تدع نفسك تنجز وراء عاطفتك وإلا وقعت فريسة الضغوط والعصبية، شاور عقلك بين الحين والآخر واترك القلب جانبًا.
صحيًا: أعط كل شيء وقته المستحق، وللرياضة الكثير عليك ولا سيما أن وضعك الصحي دقيق.
الحوت
مهنيًا: الحسم مطلوب في الفترة المقبلة، لأن التردد قد تكون له عواقب وخيمة ولا تحاول تجاهل أوامر أرباب العمل فقد تندم على ذلك وأعد حساباتك بدقة.
عاطفيًا: عليك ان تقف الى جانب الشريك، حتى يتمكن من تجاوز مشكلاته العائلية.
صحيًا: عليك التذكر دائمًا أن لا غنى عن الرياضة للمحافظة على الرشاقة.