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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التصديرى للأدوية»: إحدى شركات الكحول صدرت معظم إنتاجها للخارج

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:00 م
ماجد جورج
ماجد جورج
دعاء أبو العزم
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كشف ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للأدوية، عن سبب إصدار قرار وزارة التجارة والصناعة بمنع تصدير الكحوليات بكل أنواعها ومشتقاتها، موضحًا أن إحدى أكبر الشركات المصرية لتصنيع الكحول صدرت معظم إنتاجها للخارج خلال الفترة الماضية.

وقال "جورج" في تصريحات لـ"الدستور" إن مجموعة شركات محلية للمواد الخام الخاصة بتصنيع الكحول كانت تصدر- هي الأخرى- للخارج خلال الفترة الماضية، فضلًا عن تقليل المادة الفعالة، مما تسبب في حدوث أزمة وعجز في الأسواق في منتجات الكحول، مشيرًا إلى أن المجلس التصديري طالب من الوزارة التنسيق مع الشركات المنتجة للكحول لتنظيم عملية توزيعه بشكل سليم.

وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارين بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية "أقنعة الوجه والكمامات" ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكل أنواعه ومشتقاته وذلك لمدة 3 أشهر.

وأوضحت أن القرارين يستهدفان توفير احتياجات المواطن المصري من هذه المنتجات، خاصة فى ظل الإجراءات التي تتبعها الحكومة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

ولفتت إلى أنه تم اتخاذ القرارين بعد التنسيق مع وزارة الصحة والشركات المصنعة لهذه المنتجات، حيث لوحظ أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية، تصدير كميات كبيرة من هذه المنتجات لأسواق الدول التي تفشى بها الفيروس وهو ما يؤثر سلبًا على توافر الكميات اللازمة للسوق المحلي.

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