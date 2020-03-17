الذهب يواصل الهبوط عالميًا

تراجع الذهب أكثر من 1% اليوم الثلاثاء ليواصل خسائره بعد الهبوط الحاد في الجلسة السابقة مع استمرار مستثمرين في بيع أصول للاحتفاظ بسيولة بسبب تنامي المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.وارتفع البلاتين والبلاديوم أكثر من خمسة بالمئة في التعاملات المبكرة قبل أن يقلصها مكاسبهما.وكان الاثنان الأكثر تضررا بعد خسائر يوم الاثنين لاعتبارهما من المعادن الصناعية.ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 1496.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0540 بتوقيت جرينتش بعدما هبط 5.1 % يوم الاثنين لأقل مستوى منذ نوفمبر 2019.وكسب الذهب في المعاملات الآجلة الأمريكية 1.1 % إلى 1503.20 دولار.ونزلت الأسهم الآسيوية في أعقاب تسجيل وول ستريت أكبر خسارة يومية في التاريخ فيما أضرت عناوين الأخبار عن التفشي وأثره الاقتصادي العالمي بمعنويات المستثمرين كثيرا.وارتفع البلاديوم 2.1 % إلى 1651.26 دولار للأوقية بعدما هوى 18 % في الجلسة السابقة.واستقر البلاتين عند 663.09 دولار بعدما مُني بأكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية على الإطلاق أمس الاثنين.وتراجعت الفضة 1.5 % إلى 12.71 دولار بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ 2009 في الجلسة السابقة.