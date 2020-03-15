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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الإصلاح النقابى» تعلن فوز رجائى عطية.. وتحشد أعضاءها للاحتفال

الأحد 15/مارس/2020 - 08:46 م
رجائي عطية
رجائي عطية
الحسين عبيد و محمد جعفر
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دعا نبيل عبدالسلام نقيب محامين الإسماعيلية، المرشح على عضوية مجلس نقابة المحامين عن جبهة الإصلاح النقابي؛ أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بالتحرك الآن إلى مقر النقابة العامة في رمسيس؛ لمتابعة أعمال الفرز والتصويت التى تجرى بمقر النقابة العامة.

وأعلنت جبهة الإصلاح حسم مرشحها الفقيه القانوني رجائي عطية الانتخابات على مقعد نقيب المحامين أمام سامح عاشور بفارق 5 آلاف صوت على مستوى الجمهورية.

وأكدت مصادر من جبهة سامح عاشور، أن العملية الانتخابية ما زالت لم تحسم، مؤكدين تفوق عاشور فى عدة محافظات.

وقالت مصادر داخل جبهة الإصلاح، إن الجبهة تحشد أعضاءها لمقر النقابة العامة؛ للحفاظ على ما أقره المحامون بصناديق الاقتراع والاحتفال أمام مقر النقابة العامة، بعد إعلان النتائج رسميا.

وانطلقت، الأحد، انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب وعضوية المجلس، تحت إشراف هيئة النيابة الإدارية، على يتم إجراء انتخابات الإعادة يوم الأحد 29 مارس.

ويتنافس في الانتخابات 18 مرشحًا على منصب النقيب أبرزهم سامح عاشور، النقيب الحالي، ورجائي عطية، مرشح قائمة «الإصلاح».

وتضمنت الكشوف 95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بني سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالي عدد المرشحين 194 مرشحًا.

ووفق الضوابط التي أقرتها اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، فإنه تبدأ عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في تمام الخامسة مساءً، ثم يتم غلق الأبواب، وفي حالة وجود ناخبين داخل جمعية الانتخابات المحددة، فيسمح لهم بالتصويت ويستمر التصويت حتى تمام الانتهاء من إدلائهم بأصواتهم.

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