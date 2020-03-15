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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولي يتابع موقف الخسائر والتعويضات إثر موجة الطقس السيىء

الأحد 15/مارس/2020 - 04:26 م
الطقس السيىء
الطقس السيىء
محمد إبراهيم
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◄ مدبولى: توجيه من الرئيس بإتاحة 100 مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر والجمعيات الأهلية لتعويض ضحايا موجة الطقس السيئ والمضارين


عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي لمتابعة موقف حجم الخسائر والتعويضات على مستوى المحافظات إثر موجة الطقس السيئ حتى صباح يوم 15 مارس 2020.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإتاحة مبلغ 100 مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر والجمعيات الأهلية، لتعويض ضحايا موجة الطقس السيئ والمضارين، وذلك من واقع الحصر الفعلي الذي يتم من خلال المحافظين للتأكد من حصول المستحقين.

ولفتت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن إجمالي عدد الأسر التي تضررت منازلهم على مستوي المحافظات إثر موجة الطقس السيئ، موضحة أنه جار قيام فرق الإغاثة باستكمال حصر الخسائر على مستوى المحافظات، حيث يوجد طرق مغلقة بمحافظتي الجيزة وجنوب سيناء وجار فتحها لاستكمال أعمال حصر الخسائر.

وسلطت نيفين القباج الضوء على الحصر التقديري لحجم الخسائر وتكلفة التعويضات بسبب الطقس السيئ حتى يوم 15 مارس 2020، وتنوعت الخسائر ما بين حالات وفيات، وهدم منازل، وخسائر ممتلكات، وخسائر أراض.

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