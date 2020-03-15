نقيب المحامين السابق يدلى بصوته فى انتخابات النقابة

أدلي محمد عثمان، نقيب المحامين بالقاهرة السابق، بصوته في انتخابات مجلس النقابة العامة لنقابة المحامين، التي تجري اليوم الأحد، في مقر لجنته الانتخابية بمحكمة مدينة نصر.وقال عثمان، عقب الإدلاء بصوته، إنه أدى الواجب الانتخابي والنقابي بالتصويت في انتخابات نقابة المحامين أعرق النقابات المهنية في الوطن العربي.وتابع محمد عثمان: "سنصطف جميعا خلف نقابتنا ومجلسها الجديد لرفعة المحاماة وتحقيق طموحات وآمال المحامين في غد أفضل لمحاماة تنتصر للحقوق والحريات وقضايا الوطن".وانطلقت، اليوم الأحد، انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب وعضوية المجلس، تحت إشراف هيئة النيابة الإدارية، على يتم إجراء انتخابات الإعادة يوم الأحد 29 مارس.ويتنافس في الانتخابات 18 مرشحًا على منصب النقيب، أبرزهم سامح عاشور، النقيب الحالي، ورجائي عطية، مرشح قائمة «الإصلاح».وتضمنت الكشوف 95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بني سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالي عدد المرشحين 194 مرشحًا.ووفق الضوابط التي أقرتها اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، فإنه تبدأ عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في تمام الخامسة مساءً، ثم يتم غلق الأبواب، وفي حالة وجود ناخبين داخل جمعية الانتخابات المحددة، فيسمح لهم بالتصويت ويستمر التصويت حتى تمام الانتهاء من إدلائهم بأصواتهم.