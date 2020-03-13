إيبارشية سيدنى: لا تغيير في طقس التناول بسبب انتشار كورونا

أصدرت إيبارشية سيدنى بأستراليا، صباح اليوم، برعاية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا تادرس، مطران بورسعيد والنائب البابوى لإيبارشية سيدنى وتوابعها، بيانًا باللغتين الإنجليزية والعربية، أكد خلاله أنه يجب على الأفراد المتقدمين للمناولة استخدام لفائفهم الشخصية، وكذلك استخدام غطاء الرأس الخاص بالسيدات، مؤكدا أنه لا يوجد تغيير فى إعطاء "الإفخارستيا"، أي التناول، التى تعطى من أجل حياة وشفاء العالم.وجاء هذا البيان بشأن القلق الذى يسود الشعب الأسترالي بعد أن اتخذت أستراليا عددا من الاجراءات الاحترازية والوقائية، منها منع استقبال القادمين من الصين، وإيران، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، والسماح فقط للأستراليين بدخول البلاد، على أن يتبعوا تعليمات الحكومة الأسترالية.وأكد الأنبا تادرس، مطران بورسعيد والنائب البابوي لإيبارشية سيدني، على شعب كنائس إيبارشية سيدني أهمية اتباع عدد من التعليمات، منها التزام مرضى الانفلونزا ومن يعانى أعراضها بالبقاء فى بيوتهم وتجنب الحضور للكنيسة، والاهتمام بالنظافة الصحية طوال الوقت، مثل غسل الايادى باستمرار باستخدام المطهرات والمناديل الورقية.وأضاف أنه يجب تجنب الاتصال الجسدي غير الضروري، مثل العناق والتحيات، واستخدام أكواب تستخدم لمرة واحدة للأفراد المتقدمين للتناول والتخلص منها بعد انتهاء المناولة، أو استخدام الماء الخاص بكل متناول، وتطهير الأسطح باستمرار، واليقظة فى إعداد الطعام.