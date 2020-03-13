ملعب نادى زفتى يغرق فى مياه الأمطار (صور)

تعرض ملعب نادي زفتي الرياضي، للغرق بسبب مياه الأمطار، حيث امتلأت جنبات الملعب بمياه الأمطار، ولم ينجح العمال في إزالة المياه، وظل غير مستغل يومي أمس واليوم، على الرغم من أنه أحد أهم مصادر الدخل للنادي.وأكد مصدر مُطلع داخل نادي زفتي الرياضي، أعرق أندية الغربية، والذي تم إنشاؤه عام ١٩٢٥، أن هذا الوضع هو الوضع الطبيعي للملعب، حيث لا توجد له خطوط صرف، ومن حين لآخر تطفح المجاري فيه، مشيرًا إلى أن الملعب لم يُجهز من البداية بشبكة صرف.واستمرت الأمطار في التساقط لليوم الثاني على التوالي بمحافظة الغربية، وتعرضت بعض الشوارع للشلل التام وامتلأت خطوط الصرف الصحي، وأصبحت غير قادرة على استقبال المزيد من المياه.ولم تتوقف الأمطار إلا أوقات بسيطة منذ بدايتها في الساعات الأول من يوم أمس الخميس، وتزداد حدتها وتقل ولكنها مستمرة، ويحاول أغلب مواطني المحافظة نزح المياه من أعلى الأسطح، في محاولة لإنقاذ بيوتهم من سقوط المياه بداخلها.وتتابع الأجهزة التنفيذية والمحافظة ومجالس المدن عملها الميداني داخل المحافظة، وتقوم بمحاولات مستمرة لرفع مياه الأمطار وفتح الطرق أمام المارة، ومن المنتظر أن تشارك القوات المسلحة اليوم في بعض مراكز المحافظة كما شاركت في مركز المحلة في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.وتتزايد موجة الأمطار والرياح التي تتعرض لها محافظة الغربية، حيث زادت أحجام قطرات المطر وكميته، وهبت رياح شديدة خاصة على المدن المُطلة على نهر النيل، مثل زفتي وكفر الزيات وسمنود.وأعلنت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، حالة الطوارئ منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ، وشهدت الطرق انتشار الدوريات المرورية لتنظيم حركة المرور.وكلف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء بسرعة شفط مياه الأمطار من الشوارع حال تجمعها، تيسيرًا على حركة السيارات والمواطنين، وتابع بنفسه ومعه نائبه، وتفقدا عدة مدن اليوم، وأعلنت شركة الكهرباء حالة الطوارئ تحسبًا لانقطاع التيار عن بعض المناطق بسبب الأمطار.