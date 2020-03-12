إصلاح كابل كهرباء سقط بسبب الأمطار في زفتى

انتهت شركة الكهرباء بزفتى، التابعة لشركة كهرباء الدلتا، بصيانة كابل كهرباء سقط بشارع يوسف الجندي بزفتي، بعد تدخل "الدستور"، والاتصال برئيس المدينة أحمد النحال، وغرفة عمليات محافظة الغربية.وأكد المحاسب أحمد النحال، رئيس مركز ومدينة زفتى، أن الموجة التي تشهدها البلاد هي موجة صعبة جدًا، وأنه يُطوع كافة الأجهزة لمنع حدوث مشاكل، لافتا إلى أنه من المحتمل أن يتم قطع مياه الشرب أو الكهرباء، بسبب امتلاء خزانات الصرف الصحي، وتزايد مياه الأمطار.وكان شارع يوسف الجندي (سوق السمك)، بمدينة زفتى في محافظة الغربية، قد شهد سقوط كابل كهرباء رئيسي بسبب الأمطار، وحاول الأهالي مرارًا وتكرارًا الاتصال بشبكة كهرباء زفتى، دون جدوى.وتزايدت موجة الأمطار والرياح التي تتعرض لها محافظة الغربية زادت أحجام قطرات المطر وكميته، وهبت رياح شديدة خاصة على المدن المُطلة على نهر النيل في كفر الزيات وسمنود.وأعلنت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، حالة الطوارئ منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لموجة من الطقس السيء، وشهدت الطرق انتشار الدوريات المرورية لتنظيم حركة المرور.وكلف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء بسرعة شفط مياه الأمطار من الشوارع حال تجمعها، وذلك تيسيرا على حركة السيارات والمواطنين، وأعلنت شركة الكهرباء حالة الطوارئ تحسبا لانقطاع التيار عن بعض المناطق بسبب الأمطار.