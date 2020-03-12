بورصة نيويورك تعلق تداولها بعد هبوطها 7%

جرى تعليق التداول في بورصة نيويورك الأمريكية لمدة 15 دقيقة، اليوم الخميس، بعد ست دقائق من بدايته بعد تراجع حاد في الأسهم الأمريكية وصل إلى 7 %.وهذه هي المرة الثانية هذا الأسبوع التي يتم فيها إيقاف التداول مؤقتًا، وأدى الانخفاض بنسبة 7 ٪ في بورصة وول ستريت فى نيويورك إلى تعليق التداول، في محاولة للجم تدهور أسعار الأسهم، كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 1600 نقطة، أو 7 ٪، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار مماثل.وجاء هذا التطور بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظرًا على السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة، ولم يقدم في المقابل إجراءات لاحتواء التأثير الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا.