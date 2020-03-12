6 نصائح للقيادة فى الأحوال الجوية السيئة

تشهد القاهرة الكبرى وأغلب محافظات الجمهورية، أمطارًا شديدة الغزارة ورعدية وسيولًا على أغلب الأنحاء، كما شهدت أيضا أغلب المحافظات أمطارًا شديدة الغزارة.ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد الخميس 12 مارس، طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية الغربية.- الحفاظ على نظافة نوافذ السيارة للحصول على رؤية واضحة.- صيانة الأنوار الأمامية للسيارة لتحسين الرؤية عند القيادة.- القيادة ببطء.- الحرص على عدم القيادة في الطرق المغمورة بالمياه، وإن لم تمتلك الخيارات فكن حذرًا وحاول تتبع سير السيارات من أمامك لتحكم على عمق المياه.- توجيه عجلة القيادة بهدوء دون تسرع، حتى لا تنزلق السيارة وتفقد التحكم بها.- ترك مسافة بين السيارات وبعضها حتى لا تسبب في زيادة التصادم.