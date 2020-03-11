حقيقة إصابة مهاجم المنتخب أحمد حسن كوكا بفيروس كورونا

سيطرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار أخبار عن إصابة أحمد حسن كوكا، مهاجم نادي أوليمبياكوس اليوناني ومنتخب مصر بفيروس كورونا المستجد، عقب إصابة رئيس النادي الذي يلعب فيه اللاعب بالفيروس وانتشار أخبار عن مصافحته لجميع اللاعبين وكان من بينهم «كوكا».وتعليقًا على هذا الأمر، كشف مصدر بمنتخب مصر، أنه لا صحة لما تردد من الاشتباه في إصابة أحمد حسن كوكا مهاجم أوليمبياكوس اليوناني، بفيروس كورونا المستجد.وكشف المصدر، أن الشائعة ظهرت بسبب الخبر الذي نشرته صحيفة التليجراف بشأن مصافحة رئيس نادي أولمبياكوس اليوناني المصاب بـ«كورونا» لجميع لاعبي الفريق ومن بينهم «كوكا» ما يجعله مشتبهًا في إصابته بالفيروس، لكن هذا غير صحيح على الإطلاق لأن اللاعب يخضع إلى فحوصات مستمرة ولا توجد أي أعرض ظهرت على أي شخص في الفريق ما يدل على عدم صحة الأخبار.يذكر أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، أعلن انضمام 4 محترفين لمعسكر المنتخب المقبل في الشهر الجاري استعدادًا لخوض مواجهتي توجو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 الكاميرون.وقرر «البدري» استدعاء كل من، محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمود تريزيجية وأحمد حسن كوكا، فيما كان استبعاد محمد النني وعمرو وردة وأحمد المحمدي من قائمة المنتخب.ويستعد المنتخب المصري لمواجهة توجو يومي 26 و29 مارس الجاري في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.