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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية تعلن عدم انتقال كورونا بالمناولة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:54 م
كورونا
كورونا
مونيكا جرجس - ماريان رسمي
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أصدر السينودس المقدس للكنيسة الأرثوذكسية في اليونان بيانًا يشير إلى تفشي فيروس كورونا، مؤكدًا أن الفيروس لا ينتقل عبر المناولة.

يأتي البيان الجديد المثير للجدل بعد أيام من النقاش العام الساخن في اليونان حول ما إذا كان ينبغي على كنيسة اليونان أن تعتمد المزيد من التدابير الصارمة للحد من انتشار المرض المحتمل من خلال طقوسها وسر القربان المقدس.

وقالت الكنيسة الأرثوذكسية باليونان"بالنسبة لأعضاء الكنيسة، حضور القربان المقدس بالتأكيد لا يمكن أن يكون سببا لانتقال المرض"

وأضافت: "إن المؤمنين من جميع الأعمار يعلمون أن المجيء لاستقبال المناولة المقدسة، حتى في خضم الوباء، هو تأكيد عملي للاستسلام الذاتي لله الحي، ومظهر واضح للحب"، حسب تقدير الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية.

تضمن إعلان الكنيسة سلسلة من تدابير الحماية الذاتية التي يجب على جميع الناس اتباعها، بما في ذلك غسل اليدين بشكل متكرر واستخدام المنتجات المطهرة وكذلك أبناء الرعية الذين يحتفظون بمسافة شخصية عن بعضهم البعض.

كما اقترح أن الذين ينتمون إلى مجموعات سكانية حساسة يجب أن يبقوا في منازلهم؛ ومع ذلك، لم يشجعهم على الابتعاد عن الصلوات.

تجدر الإشارة إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية الأميركية أصدرت مؤخرًا بيانًا مشابهًا. هناك، شجع رئيس الأساقفة إلبيدفوروس المرضى على عدم حضور خدمات الكنيسة، قائلًا "إننا ننصح أولئك الذين يشعرون بتوعك جسدي بالامتناع عن التجمعات الليتورجية حتى يكونوا متأكدين من تشخيصهم".

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