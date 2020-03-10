فحص 31 فندقًا بالأقصر للكشف عن مصابي كورونا

تواصل وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع سلطات محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، فحص نزلاء وأطقم العمل بداخل الفنادق السياحية الثابتة والعائمة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة من جانب الوزارة للكشف عن حاملي فيروس كورونا.حيث تم نشر فرق طبية على ٣١ فندقًا من بينها ٢٠ فندقًا عائمًا، وذلك بعدما انتهت الفرق الطبية من فحص 22 فندقًا في وقت سابق، وفحص عدد 20 فندقًا عائمًا.فيما أعلنت سلطات مدينة الأقصر عن دعم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، للمحافظة بعدد 700 جهاز PCR لعمليات الفحص والكشف على العاملين في القطاع السياحي والفنادق العائمة والمنشآت السياحية المختلفة.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس الكورونا المستجد (covid-19)، ارتفعت إلى ٢٦ حالة سلبية، اليوم، الثلاثاء، من أصل الـ٥٩ حالة التي تم الإعلان عنها، وذلك بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس لـ٥ حالات اليوم، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.وأن الحالة الصحية لتلك الحالات مستقرة تمامًا ومازالوا موجودين بالمستشفى المخصص للعزل، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وأكدت على عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ماتم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.