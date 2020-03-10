انتعاش في بورصات الخليج مع ارتفاع في أسعار النفط

انتعشت بورصات دول الخليج بشكل قويا مع افتتاح التعاملات، اليوم الثلاثاء، بعد تسجيلها خسائر كبرى في الأيام الماضية، مستفيدة من ارتفاع في أسعار النفط في الأسواق العالمية.وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 5.5% عند الافتتاح، بينما سجل مؤشر سوق أبوظبي ارتفاعا بنسبة 4.2%.وسجلت أيضا بورصة الكويت انتعاش بعد خسائر كبرى في الجلسات الأخيرة.سجّلت أسواق المال في دول الخليج، خسائر كبيرة مع افتتاح تعاملات، أمس الإثنين، على خلفية انهيار أسعار النفط التي تراجعت بنحو 20% في خضم "حرب أسعار" بدأتها السعودية.وتراجعت بورصة الكويت بنسبة 9.5% ما اضطر السلطات المالية إلى وقف التعاملات فيها، بينما سجّل مؤشر سوق دبي انخفاضا بنحو 9% ومؤشر سوق أبوظبي تراجعا بنسبة 7.1%.كما انخفض مؤشر سوق عمان بنسبة 2.8%، وقطر أكثر من 6%.وأخفقت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وروسيا، شريكتها الرئيسية ضمن تحالف "أوبك+"، في التوصل الجمعة إلى تفاهم بشأن خفض إضافي في إنتاج الخام بغية وضع حد لتراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 4 أعوام على خلفية انتشار فيروس "كورونا المستجد".