وزير التعليم: القلق على أطفالنا مشروع ولكن يجب أن نتعقل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن القلق على أطفالنا مشروع وكلنا نقلق على أولادنا لأننا في النهاية كلنا أولياء أمور، ولكن لا بد أن نتعقل، ونبتعد عن الحصول على المعلومات من السوشيال ميديا، والقيل والقال.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر الفضائية المصرية، الأخبار التي يتم تداولها هي من تأليف وإخراج كاتبيها لزيادة حالة الهلع ويعمل عليها من الداخل والخارج وهذه الأخبار غير متطابقة مع تصريحات وزارة الصحة، والتي تؤكد أن هناك 59 حالة من 100 مليون وكلها حالات غير مستوطنة ولا تسمى كارثة.وأكد أن كل حالات كورونا حول العالم لم تصب الأطفال حتى سن 12 عامًا، كما أنه لم يتم الإعلان عن أي إصابة لأي أطفال بالمدارس أو الجامعات، متسائلا: "هل نخشى من كورونا في المدارس فقط، ولا نخاف من المولات والتجمعات؟"، وهذا كلام غير منطقي.