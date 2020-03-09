والد الشهيد رامي حسانين: «ابني فخر لكل المصريين»

أعرب محمد حسانين، والد الشهيد العقيد رامي حسانين، عن فخره بتضحيات ابنه، قائلًا «ابني رامي فخر لكل المصريين».وأضاف والد الشهيد العقيد رامي حسانين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحقيقة» المذاع على قناة «extra news»: «يقال عن ابني رامي أنه صاحب الأعمال الصعبة والمهام الصعبة، وأنه من أبرز مقاتلي ومحاربي العناصر الإرهابية».وأوضح والد الشهيد العقيد رامي حسانين، أن كل الإخوان والعناصر الإرهابية يعلمون أن ابني رامي كان الأسد الجسور في كل العمليات والمداهمات العسكرية.وكشف والد الشهيد العقيد رامي حسانين، تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين ابنه قبل سفره واستشهاده، قائلًا:"قبل سفر ابني واستشهاده دار حديث بيني وبينه، وأكد لي أنهم يحاربون الإرهابيين فقط ولا يحارب أهلنا في سيناء".