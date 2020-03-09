السعودية تندد بمحاولة اغتيال رئيس وزراء السودان

نددت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الإثنين، بمحاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك صباح اليوم، واصفة المحاولة بالعمل الإرهابي الجبان.كما نددت المملكة بحسب ما نقلت العربية في خبر عاجل، بأي محاولة لتقويض أمن السودان واستقراره.هذا، وأعلنت الحكومة السودانية في بيان رسمي ألقاه المتحدث باسمها وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، عن أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بخير ويمارس عمله الآن في مكتبه، بعد تعرض موكبه إلى هجوم إرهابي وإطلاق رصاص.وقال المتحدث في مؤتمر صحفي، عقد ظهر الإثنين وبثه التليفزيون الرسمي للبلاد، إن موكب حمدوك تعرض صباح اليوم إلى هجوم إرهابي أثناء سيره من منزله إلى رئاسة مجلس الوزراء، مضيفًا أن الموكب تعرض إلى تفجير وإطلاق رصاص في منطقة كوبري كوبر شمال شرقي الخرطوم.وتابع، لا ضحايا جراء الهجوم أو إصابات عدا أحد أفراد التشريفة الذي أصيب إصابة خفيفة في كتفه نتيجة سقوطه عن دراجة بخارية، مشددًا على التعامل بحسم مع كل محاولة إرهابية، ومعلنًا بدء التحقيق بمحاولة الاغتيال الفاشلة.ويتخوف سودانيون من أن تؤدي محاولة الاغتيال الفاشلة، التي لم تتهم جهة ما بتورطها في المحاولة، إلى استقطاب قد يؤدي إلى عدم استقرار الفترة الانتقالية، لاسيما أنه يأتي في وقت تواجه فيه حكومة حمدوك صعوبات جمة في إدارة أزمة اقتصادية حادة كانت سبب خروج احتجاجات لأشهر ضد البشير.