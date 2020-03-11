سجل فورا.. موقع دعم مصر التمويني 2020 لإكمال بيانات البطاقات وتحديثها

ننشر لكم عبر هذا التقرير، رابط التسجيل في موقع دعم مصر التمويني 2020، وذلك من أجل إكمال بيانات البطاقات التموينية وتحديثها، في حالة وجود أي تغيير في معلومات أفراد الأسرة، وكذلك متابعة حالات التظلم في حين فتح أبوب التظلم من قبل وزارة التموين، لإضافة المواليد الجدد.

كيفية كتابة رقم الهاتف على موقع دعم مصر التمويني

-في البداية، يجب الدخول على الموقع الرسمي المختص بتعديل وإكمال بيانات البطاقات الخصراء "www.tamwin.com.eg"، وبعدها يوجد "أيقونة"، سجل موبايلك، يتم فتح لوحة معلومات بعدها تشتمل على مربع لكتابة الرقم القومي، ومربع أيضا خاص برقم بطاقة التموين.

-يجب مراجعة كافة المعلومات والأرقام لكي يتم الاستفادة من البطاقة بشكل كامل دون وجود أية قيود.

-وضع رقم الهاتف لصاحب البطاقة أوي أي فرد من أفراد العائلة المستفادة من البطاقات، وأخيرا، القيام بالضغط على حفظ رقم الهاتف المحمول، وبهذ يكون قد تم تحديث معلومات البطاقة إلكترونيا.

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يتضمن الموقع التمويني 2020، على أهم الخدمات التي يرى المواطنون أنهم في أمس الحاجة لإكمالها، وذلك من أجل الوصول لأكبر استفادة ممكنة من الدعم الذي تقدمه وزارة التموين المصرية.

ويستطيع أي فرد من العائلة الدخول على الموقع والقيام بتصحيح رقم الهاتف، في أي وقت، وخاصة في حال حدوث أي تغيير في الأرقام الذي سبق تسجيلها، ويهدف تسجيل رقم الجوال إلى إبلاغ أي المواطن صاحب البطاقة الخضراء، بأي معلومات تفيدهم عن أحداث منظومة دعم السلع، وأن ذلك لن يوقف أى بطاقة نهائيًا وإنما لمصلحة أصحاب البطاقات للتواصل بشكل مباشر.

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وكانت أُثيرت منذ أيام قليلة، العديد من الشائعات، التي تفيد بأن تحديث رقم الهاتف، في معلومات المواطن على موقع التموين، قد تم إيقافه، الأمر الذي دفع المسؤلون لنفي تلك الشائعات، وتأكيد استمراره وعدم غلق الموقع الخدمي أمام المستفيدين من الدعم التمويني.