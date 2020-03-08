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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

كل ما تريد معرفته عن موقع دعم مصر وتحديثات بطاقات التموين 2020.. الرابط والتفاصيل

الأحد 08/مارس/2020 - 02:36 م
بطاقات التموين
بطاقات التموين
أحمد عوض
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ننشر لكم عبر هذا التقرير، أبرز المعلومات عن عن موقع دعم مصر "tamwin.com.eg " وحقيقة وقف التسجيل في الموقع، وكذلك تحديثات بطاقات التموين، والدخول على الرابط بالتفاصيل، وتداول العديد من الناس على "السوشيال ميديا"، بعض الإشاعات حول انتهاء فترة تعديل رقم الهاتف، للحاملين للبطاقات الخضراء "التموينية"، على الموقع المتخصص في خدمات الوزارة، الأمر الذي يتسبب في حرمان الذين لم يسجلوا أرقامهم من الدعم الحكومي.

وفي هذا السياق، تواصل المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، مع "التموين"، للوقوف على صحة مختلف الشائعات، حتى نفت "الوزارة"، هذه الشائعات بشكل قاطع، مشيرة إلى أنه لا صحة لانتهاء مهلة تقديم رقم "الجوال"، لأصحاب البطاقات التموينية الخضراء، بالموقع الإلكتروني “دعم”، وأنه لم يتم تحديد أي مدة وقتية لكتابة أرقام الهاتف، بموقع “دعم مصر” الإلكتروني.

 اقرأ أيضا:

 موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء (اضغط هنا)


ومن هذا الجانب، كشف "المركز" عدم التأثير بأي شكل من الأشكال في حال عدم تسجيل رقم الهاتف، في أخذ الدعم الكامل لجميع أفراد العائلة.

ويرجع أهداف إضافة أرقام الهاتف على "الموقع"، إلى هدف وزارة التموين"، من استكمال جميع بيانات المصريين في المنظومة التموينية الجديدة.

ويأتي من أبرز أهداف إضافة الرقم التليفوني أيضا،  التواصل بشكل مستمر، ومباشر، مع الفرد في حالة وجود أي مشكلة قد يغفل عنها.

يذكر أنه تم وقف الرسائل الموجهة للمواطنين الخاصة بتسجيل أرقام الهاتف، والتي كانت تُرسل لمالكي البطاقات التموينية في بونات "العيش"، وكذلك بونات السلع.

رابط موقع دعم مصر التمويني

يستطيع أي فرد بالأسرة الدخول على الموقع (من هنا)، وذلك لمتابعة تسجيل رقم الهاتف، وكذلك في حين فتح باب التظلمات.

وأخيرا، ناشدت "الوزارة" كافة "وسائل الإعلام"، سواء أكانت المرئية أو المسموعة أو المقروءة، وكذلك مستخدمو "السوشيال ميديا"، بضرورة التحري الشديد، والموضوعية والدقة في نشر أي شيء، وكذلك التواصل المباشر مع الجهات المعنية في الوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند لا تمتد إلى الحقيقة بصلة ، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين وتشتتهم.

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