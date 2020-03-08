الديهى: إجراءات مصر ضد «كورونا» لم يسبقها إليها أحد

قال الإعلامى نشأت الديهي، إن مصر هى أول دولة تتخذ إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا وإجراءات لم يسبقنا أحد إليها، حيث اتخذنا من هذا الموقف حالة ظهرت من خلالها إمكانيات الدولة وأجهزتها، واستطعنا أن نكون من الدول التي تحاصر الفيرس وتمنع انتشاره.وأضاف الديهي ببرنامج "بالورقة القلم" المُذاع على فضائية "تن"، أنه لا يوجد أي مصدر للمعلومة يُعتمد عليه سوى الجهات الرسمية ووسائل الإعلام التي تأخذ عن هذه الجهات، ونحن في الإعلام لا نتعامل إلا مع الجهات الرسمية، ونثق في صواب ما تقوله، ولا يمكن لعاقل يتصور أن دولة بحجم مصر يمكن أن تتستر أو تخفي حقائق عن إصابات.وأشار إلى أن أعداد الإصابات لا علاقة لها بتقدم الدول أو تراجعها، حيث تحتل إيطاليا المرتبة الثانية عالميًا من حيث نسبة الإصابات، ولا يؤثر هذا على كونها دولة متقدمة.