رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة بريطانية تشيد بإجراءات مصر ودول الخليج ضد كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 12:54 م
كورونا
كورونا
هدير سند
طباعة
أشادت صحيفة "آراب ويكلي" البريطانية بتعامل دول الخليج العربي مع فيروس كورونا المستجد واتخاذها إجراءات وقائية مشددة وتدابير إضافية لاحتواء انتشار الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 3 آلاف شخص في جميع أنحاء العالم.

وقالت الصحيفة إنه تم فرض حظر إضافي على السفر وإعادة جدولة الأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية وجميع الأحداث العامة وزيادة حملات التوعية العامة في منطقة مجلس التعاون الخليجي كوسيلة لزيادة إجراءات الفحص والتدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس في المنطقة.

وأشارت في تقرير نشرته السبت على موقعها الإلكتروني إلى إعلان السلطات السعودية قرار تعليق الحج والعمرة للزوار في مكة والمدينة المنورة، وقالت إن ذلك "جاء في إطار الإجراءات الوقائية ولتوفير أقصى قدر من الحماية والسلامة" للمواطنين والمقيمين، مؤكدا حرص حكومة السعودية على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

كما أشادت الصحيفة بقرار السعودية تأجيل مهرجان البحر الأحمر الدولي للأفلام، الذي كان من المقرر أن يبدأ في 12 مارس في جدة، ونقلت عن منظمي المهرجان قولهم "إن انتشار فيروس كورونا هو معركة يجب أن نواجهها جميعًا في جميع أنحاء العالم".

كما أشادت الصحيفة بقرار الحكومة المصرية تطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل، وحظر دخول المُواطنين القطريين، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المُسافرين الحاملين للجنسية القطرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في مصر، وقالت إن ذلك جاء في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن الإمارات العربية المتحدة تتخذ أيضا تدابير إضافية لاحتواء انتشار العدوى، ويشمل ذلك إغلاقها للمدارس ومؤسسات التعليم العالي لمدة أربعة أسابيع تبدأ في 8 مارس، كما أصدرت السلطات الإماراتية بيانًا طالبت فيه المواطنين بتجنب السفر، ودعت مواطنيها المسافرين لاتخاذ إجراءات وقائية كالعزلة الذاتية.

ولفتت إلى اتصال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى ببيل جيتس، مؤسس مايكروسوفت، وتشديده على "أهمية استمرار تضافر الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الدولية والجهات الخاصة في العمل الإنساني، خاصة في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره".

كما تم تعليق بيع التذاكر لسباق البحرين للفورمولا 1 في البحرين، لكن الحدث المقرر في 22 مارس لم يتم إلغاؤه.

موضوعات متعلقة

محمد الباز يكشف عن سر اجتماع السيسى بقيادات القوات المسلحة

محمد الباز يرد على موقف الكويت بوقف رحلاتها إلى مصر

اعترافات ليلى مراد عن أم كلثوم.. «خافت منها لسبب غريب»

«التعليم» تواجه «كورونا» بـ5 إجراءات احترازية

الصور

image description

وزراء الصحة والآثار والطيران يزورون معبد الكرنك (فيديو)

image description

سائح «السفينة الموبوءة» بالأقصر يوثق رحلة علاجه من كورونا (صور)

image description

حفل ملكة جمال الأناقة

image description

متابعة الجماهير للقاء الأهلي وصن داونز

image description

بهاء سلطان يتألق في حفل ساقية الصاوي

الأكثر قراءة

السعودية تكشف حقيقة وجود طلاسم سحرية فى الكعبة (فيديو)

وزير التعليم: لا يوجد ما يعطل الدراسة.. و«كورونا جاي» (فيديو)

«التعليم» تواجه «كورونا» بـ5 إجراءات احترازية

بعد 12 ساعة لإقناعه بالنزول.. انتحار شاب من أعلى هرم «خفرع»

إنفوجراف

image description

7 أهداف لملتقيات «الهجرة» لأبناء المصريين بالخارج.. (إنفوجراف)

image description

أغنياء مصر ينضمون لـ«أثرياء العالم» (إنفوجراف)

image description

«سلوكك فى العمل»‎.. نصائح «الهجرة» للمصريين بالخارج (إنفوجراف)

image description

بعد هيفاء.. نانسي عجرم تنضم إلى «نساء من ذهب»

أيام زمان

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

سر عودة داليدا إلى مصر قبل وفاتها.. وتفاصيل إصابتها بـ«لعنة الفراعنة»

بليغ حمدي خطب راقصة شهيرة.. «سهرا معًا في بيتها فاشترى الدبل»

اعترافات ليلى مراد عن أم كلثوم.. «خافت منها لسبب غريب»

نجم الساعة

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

الصحة

هل يعالج الذكاء الاصطناعي الاضطرابات الحركية

احذري.. اكتئاب الحمل يُضعف مناعة الطفل

الأمهات في الريف يواجهن مشاكل صحية أكبر

الموسيقى تساعد مرضى السكتة الدماغية على التعافي

منوعات

السعودية تكشف حقيقة وجود طلاسم سحرية فى الكعبة (فيديو)

مستشفى ووهان ينهى أعماله ويخضع للتعقيم

ارتفاع ضحايا انهيار فندق الحجر الصحي بالصين لـ10 قتلى

تحويل لعبة بلاي ستيشن إلى مسلسل تلفزيوني

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
جحيم موسيقا المهرجانات
د.أحمد الخميسى
يوميات التلصص.. حسن مدن
ماجد حبته
نتائج الإذلال الروسى لأردوغان
ماجد حبته
انتقام «تركى قطرى» من تونس
المزيد

الثقافة

مناقشة «عطاء السماء في معاني الأسماء» بدار الأوبرا.. الثلاثاء

اليوم.. مناقشة «حكايات الخانكة» في دار «هن» للنشر والتوزيع

درع هيئة الكتاب للمستشرق الروسى بيلياكوف

عرض «بيرجنت النساج» بمهرجان قصور الثقافة للمسرح الإقليمى