صحيفة بريطانية تشيد بإجراءات مصر ودول الخليج ضد كورونا

أشادت صحيفة "آراب ويكلي" البريطانية بتعامل دول الخليج العربي مع فيروس كورونا المستجد واتخاذها إجراءات وقائية مشددة وتدابير إضافية لاحتواء انتشار الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 3 آلاف شخص في جميع أنحاء العالم.وقالت الصحيفة إنه تم فرض حظر إضافي على السفر وإعادة جدولة الأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية وجميع الأحداث العامة وزيادة حملات التوعية العامة في منطقة مجلس التعاون الخليجي كوسيلة لزيادة إجراءات الفحص والتدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس في المنطقة.وأشارت في تقرير نشرته السبت على موقعها الإلكتروني إلى إعلان السلطات السعودية قرار تعليق الحج والعمرة للزوار في مكة والمدينة المنورة، وقالت إن ذلك "جاء في إطار الإجراءات الوقائية ولتوفير أقصى قدر من الحماية والسلامة" للمواطنين والمقيمين، مؤكدا حرص حكومة السعودية على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.كما أشادت الصحيفة بقرار السعودية تأجيل مهرجان البحر الأحمر الدولي للأفلام، الذي كان من المقرر أن يبدأ في 12 مارس في جدة، ونقلت عن منظمي المهرجان قولهم "إن انتشار فيروس كورونا هو معركة يجب أن نواجهها جميعًا في جميع أنحاء العالم".كما أشادت الصحيفة بقرار الحكومة المصرية تطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل، وحظر دخول المُواطنين القطريين، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المُسافرين الحاملين للجنسية القطرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في مصر، وقالت إن ذلك جاء في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأضافت أن الإمارات العربية المتحدة تتخذ أيضا تدابير إضافية لاحتواء انتشار العدوى، ويشمل ذلك إغلاقها للمدارس ومؤسسات التعليم العالي لمدة أربعة أسابيع تبدأ في 8 مارس، كما أصدرت السلطات الإماراتية بيانًا طالبت فيه المواطنين بتجنب السفر، ودعت مواطنيها المسافرين لاتخاذ إجراءات وقائية كالعزلة الذاتية.ولفتت إلى اتصال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى ببيل جيتس، مؤسس مايكروسوفت، وتشديده على "أهمية استمرار تضافر الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الدولية والجهات الخاصة في العمل الإنساني، خاصة في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره".كما تم تعليق بيع التذاكر لسباق البحرين للفورمولا 1 في البحرين، لكن الحدث المقرر في 22 مارس لم يتم إلغاؤه.