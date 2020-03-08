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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

هوس الكورونا.. محاكمة سيدتين تشاجرتا على ورق التواليت بأستراليا

الأحد 08/مارس/2020 - 09:26 ص
محكمة
محكمة
وكالات
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وجهت الشرطة الأسترالية اتهامات لامرأتين نشب بينهما شجار عنيف على ورق التواليت، بعد أن قررت المتاجر الرئيسية قصر حصول كل شخص على عبوة واحدة وسط إقبال كبير من السكان على هذه المادة.

وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية اليوم الأحد، إنه تم إصدار إخطار لكل من المرأتين (إحداهما تبلغ من العمر 23 عاما والأخرى 60 عاما)، بالمثول أمام المحكمة بسبب الشجار الذي نشب بينهما في أحد المتاجر، ومن المقرر أن تمثل المرأتان أمام محكمة محلية في 28 أبريل المقبل.

وأصبح ورق التواليت، بشكل غير متوقع، المنتج الرئيسي الذي يسعى الناس لتخزينه بسبب القلق من أن يؤدي انتشار فيروس "كورونا" إلى نقص المعروض منه.

وتصدر ورق التواليت عناوين الصحف يوم السبت عندما تم استدعاء الشرطة لمتجر في جنوب غرب سيدني بعد نشوب مشاجرة بين ثلاث سيدات بسبب ورق التواليت.

وعرض مقطع مصور انتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي تلك السيدات وهن يصرخن ويتعاركن بشأن عربة تسوق مليئة بورق التواليت مما اضطر الموظفين للتدخل.

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