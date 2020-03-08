«متعب» يطمئن جماهيره: انا بخير الحمد لله

وجه عماد متعب، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى جماهير الكرة المصرية بعد تعرضه لوعكة صحية، مساء السبت، مؤكدًا أنه في حالة مستقرة الآن.وكتب نجم النادي الأهلي السابق، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «أنا بخير الحمد لله».وكان «متعب» تعرض لوعكة صحية كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.وتعرض اللاعب لألم كبير فسر الأطباء أن السبب هو اشتباه في جلطة، وتم حجزه داخل مستشفى الأندلسية بالمعادي.واشتكى «متعب» من بعض الأعراض خلال الفترة الماضية، وعندما اشتد الألم عليه ذهب للكشف الطبي واضطر الأطباء إلى حجزه وإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة في أسرع وقت ممكن.