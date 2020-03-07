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السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع مصابي كورونا في النمسا لـ74 حالة

السبت 07/مارس/2020 - 02:08 م
كورونا
كورونا
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ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في النمسا اليوم السبت، إلى 74 حالة.

وذكر فريق الأزمات بوزارتي الصحة والداخلية في بيان، اليوم السبت، أن من بين الحالات المصابة، أربعة في بورجنلاند و23 في النمسا السفلى وأربعة في سالزبورج وسبعة في تيرول و23 في فيينا وواحدة في كل من كارينثيا وفورارلبرغ، أحدث ثلاث حالات للإصابة تم الكشف عنها اليوم في ولاية النمسا العليا، مشيرا إلى وجود 102 ألف و469 حالة مؤكدة في جميع أنحاء العالم، بينما بلغت الوفيات 3491 حالة والمتعافين 57 ألفا و426 حالة.

ونوه البيان، بأنه في إطار عملية حصار انتشار الفيروس تم تقليل رحلات القطار بين النمسا وإيطاليا مع إجراء اختبار درجة الحرارة على الحدود.

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