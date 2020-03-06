موعد مباراة الزمالك والترجى والقنوات الناقلة

يواجه الفريق الأول بنادي الزمالك نظيره الترجي، اليوم الجمعة، على الملعب الأوليمبي برادس، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتغلب الزمالك على الترجي بثلاثية مقابل هدف، يوم الجمعة الماضية، في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت في استاد القاهرة الدولي، وكان الفارس الأبيض قد انتصر بالنتيجة ذاتها أمام بطل تونس، في اللقاء الذي جمعهما في قطر لحساب كأس السوبر الإفريقي، في الرابع عشر من شهر فبراير الماضي.

موعد مباراة الزمالك والترجى

تقام مباراة الزمالك والترجى التونسى فى الـ 9 من مساء اليوم الجمعة، وهى المواجهة الثالثة التى تجمع الفريقين فى أقل من شهر، والتى تقام باستاد رادس بتونس، بحضور 60 ألف متفرج، وتنقلها قناة beIN Sports HD 1.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي

وتَنقِل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقلة الحصري لبطولة دوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مباراة الزمالك والترجي اليوم، عبر قناة beIN SPORTS HD 1.