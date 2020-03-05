خالد العناني: الانتهاء من أعمال تطوير ميدان التحرير نهاية مارس

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن تماثيل الكباش التي ستنقل إلى ميدان التحرير، ستكون في مكان عال وبجوارها نافورة مائية لمنع أي شخص من لمسها.

وأضاف وزير السياحة والآثار، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "mbc masr"، مع الإعلامي شريف عامر، أنه سيتم الانتهاء من أعمال تطوير ميدان التحرير، نهاية مارس.

وأوضح أنه سيتم نقل مومياوات ملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة في الفسطاط، لافتًا إلى أن باريس عندما استقبلت مومياء الملك رمسيس الثاني في السبعينات أقامت احتفالية فخمة، حيث تم فرش السجاد الأحمر له، وعمل باسبور خاص به، بالإضافة إلى خروج الحرس الجمهوري له.





وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن عدد المومياوات الملكية التي سيتم نقلها تبلغ 22 مومياء، فلا يجوز نقلهم ليلًا، متابعا: "نستهدف نقل هذه المومياوات قبل شهر رمضان".