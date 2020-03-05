افتتاح المعرض السابع للمشروعات الصغيرة في مطروح (صور)
الخميس 05/مارس/2020 - 10:42 م
ياسمين شعيبطباعة
افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح المعرض السابع لأصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب والمرأة المعيلة والجمعيات الأهلية وطلبة الجامعة، والذي تنظمه الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة، تحت إشراف الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، في الفترة من٥ إلى ٧مارس الجاري بمقر النادي الاجتماعي بمشاركة أكثر من ٧٠ عارضًا و5 جمعيات أهلية، مع التيسير عليهم بدون تحمليهم أي أعباء مالية.
وتفقد محافظ مطروح أقسام المعرض الذي شمل عرض للمنتجات البييئة واليدوية التي تشتهر بها المحافظة، واستمع لشرح من العارضين لمنتجاتهم مشيدا بجودهتا، مؤكدا على تقديم الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة بالمحافظة لتشجيع الشباب والسيدات لإقامة مشروعات صغيرة مما يعود بالنفع عليهم ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم وفتح منافذ تسويقية خلال موسم الصيف، وفتح معرض للمأكولات اليدوية السيدات تحت إشراف مديرية التموين لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم وتحقيق عائد اقتصادي لتحسين مستوى المعيشة.
وأشاد شعيب بمعرض المنتجات موجها الشكر للقائمين علي التنظيم الجيد والظهور بالمظهر المشرف الذي انعكس من خلال الإقبال الكبير من المواطنين نظرا لانخفاض الأسعار وجودة المنتجات.
افتتاح المعرض السابع للمشروعات الصغيرة
افتتاح المعرض السابع للمشروعات الصغيرة
افتتاح المعرض السابع للمشروعات الصغيرة
افتتاح المعرض السابع للمشروعات الصغيرة
افتتاح المعرض السابع للمشروعات الصغيرة
افتتاح المعرض السابع للمشروعات الصغيرة
افتتاح المعرض السابع للمشروعات الصغيرة
افتتاح المعرض السابع للمشروعات الصغيرة