افتتاح المعرض السابع للمشروعات الصغيرة في مطروح (صور)

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح المعرض السابع لأصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب والمرأة المعيلة والجمعيات الأهلية وطلبة الجامعة، والذي تنظمه الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة، تحت إشراف الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، في الفترة من٥ إلى ٧مارس الجاري بمقر النادي الاجتماعي بمشاركة أكثر من ٧٠ عارضًا و5 جمعيات أهلية، مع التيسير عليهم بدون تحمليهم أي أعباء مالية.



