البورصة تربح 2.7 مليار جنيه اليوم

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة تعاملات آخر تداولات الأسبوع، اليوم الخميس، على ارتفاع جماعي مدعومة بعمليات شراء مؤسسية، على غالبية أسهم السوق الكبرى والقيادية.حيث ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 2.7 مليار جنيه؛ ليغلق عند مستوى 644.4 مليار جنيه.على صعيد المؤشرات، فقد شهدت ارتفاعا جماعيا، حيث صعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس30" بنسبة 1.36%، بما يعادل 165 نقطة لينهي تعاملاته عند مستوى 12347 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي "إى جى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.76%، بما يعادل 31.55 نقطة ليغلق عند مستوى 1172.8 نقطة، وسط تداولات متوسطة بلغت قيمتها نحو 618.8 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 214.5 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 22.7 ألف صفقة شراء وبيع.