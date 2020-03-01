فحص 2.6 مليون تلميذ ابتدائي للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم

أعلن الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، عن الانتهاء من فحص 2.6 مليون طالب ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، للنهوض بصحة الطفل والوقاية من الأمراض الأكثر انتشارًا في إطار الاهتمام بصحة المواطن المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.وأضاف حساني لـ"الدستور"، أنه تم إطلاق المبادرة على جميع المدارس الابتدائية، والتي شملت المدارس الحكومية والخاصة والأزهرية في 10 فبراير الماضي، مع بداية الترم الدراسي الثاني، ونستهدف فحص 14 مليون طالب من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي، بينهم 6 ملايين و400 ألف طالب بمدارس الحضر، بالإضافة إلى 7 ملايين و600 ألف طالب بمدارس الريف، لافتًا إلى إنها ستستمر حتى نهاية الترم الثاني.