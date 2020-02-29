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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عمومية «المهندسين» بالإسكندرية تعتمد ميزانية 2019

السبت 29/فبراير/2020 - 05:14 م
عمومية مهندسين الإسكندرية
عمومية مهندسين الإسكندرية
الحسين عبيد
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عقدت نقابة المهندسين بالإسكندرية، اليوم السبت، الجمعية العمومية العادية للنقابة الفرعية بعد اكتمال النصاب القانونى، حيث تم اعتماد ميزانية العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2019، وذلك لكل من مقر" نقابة المهندسين بالشاطبي والمقرات، ونادي المهندسين بسابا باشا، ومدينة المهندسين ببرج العرب".

وفى ذات السياق؛ وافق أعضاء الجمعية العمومية لنقابة مهندسي الإسكندرية على اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى الجديد 2020؛ بالإضافة إلى انتخاب م. محمد شفيق كمراقب للحسابات للسنة الجديدة لعام  2020

يذكر أن الجمعية العمومية بدأت فعاليتاها بكلمة المهندس محمد هشام سعودى "رئيس النقابة"، ثم تلا ذلك عرض تقرير السيد الدكتورمحمد الدقاق "أمين النقابة" وتقرير السيد المهندس محمد حفنى أمين "صندوق النقابة" والسيد المهندس محمد فتح الباب "أمين صندوق النادى" وتعقيب الدكتور ناصر نور الدين، المحاسب القانونى وتقريره المحاسبى، ثم تقرير الدكتور حسن لطفى، مراقب الحسابات المنتخب والتصويت بالموافقة من أعضاء الجمعية العمومية

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