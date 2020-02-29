عمومية «المهندسين» بالإسكندرية تعتمد ميزانية 2019

عقدت نقابة المهندسين بالإسكندرية، اليوم السبت، الجمعية العمومية العادية للنقابة الفرعية بعد اكتمال النصاب القانونى، حيث تم اعتماد ميزانية العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2019، وذلك لكل من مقر" نقابة المهندسين بالشاطبي والمقرات، ونادي المهندسين بسابا باشا، ومدينة المهندسين ببرج العرب".وفى ذات السياق؛ وافق أعضاء الجمعية العمومية لنقابة مهندسي الإسكندرية على اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى الجديد 2020؛ بالإضافة إلى انتخاب م. محمد شفيق كمراقب للحسابات للسنة الجديدة لعام 2020يذكر أن الجمعية العمومية بدأت فعاليتاها بكلمة المهندس محمد هشام سعودى "رئيس النقابة"، ثم تلا ذلك عرض تقرير السيد الدكتورمحمد الدقاق "أمين النقابة" وتقرير السيد المهندس محمد حفنى أمين "صندوق النقابة" والسيد المهندس محمد فتح الباب "أمين صندوق النادى" وتعقيب الدكتور ناصر نور الدين، المحاسب القانونى وتقريره المحاسبى، ثم تقرير الدكتور حسن لطفى، مراقب الحسابات المنتخب والتصويت بالموافقة من أعضاء الجمعية العمومية