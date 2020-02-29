بالأسماء.. نتيجة انتخابات المهندسين بالغربية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة الغربية عن أسماء الفائزين في انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية بالمحافظة.وأسفرت النتائج عن فوز المهندسة ايناس محمد على خاطر والمهندس محمود عاطف محمد نصر عن شعبة الكهرباء، وفوز المهندس عماد أحمد محمد الميري والمهندس عبدالحكيم عبدالرحيم خليفة والمهندس عبدالقادر قطقاط عن شعبة الميكانيكا.كما أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز المهندسة أحلام إبراهيم الخطيب، والمهندس محمود أحمد عبدالعزيز محمد عن شعبة المدنى.وتنافس على مقاعد التجديد النصفي لمجلس النقابة 31 مرشحا مقسمين إلى ثلاثة شعب هندسية وتضم القائمة لأعضاء مجلس النقابة 11 مرشحا لشعبة الكهرباء و9 مرشحين لشعبة ميكانيكا و11 مرشحا لشعبة المدني.