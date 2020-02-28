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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سلفاكير يحث الأطراف السودانية على تسريع استكمال عملية السلام

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:21 م
رئيس جنوب السودان
رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت
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حث رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، أطراف عملية السلام السودانية على الإسراع فى استكمالها حتى ينعم بلدهم بالاستقرار.

وبحث سلفاكير، في جوبا اليوم الجمعة، مع عضوي مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، ومحمد حسن التعايشي، سير محادثات السلام بين الأطراف السودانية.

وذكر مجلس السيادة السوداني، أن كباشي قدم التهنئة للرئيس سلفاكير ميارديت، بمناسبة الاتفاق الأخير بين الحكومة والمعارضة في دولة جنوب السودان، حول القضايا العالقة والاتفاق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وقال كباشى، إن القرار الذي اتخذه الرئيس سلفاكير بالرجوع إلى الولايات العشر بدلا عن ٣٢ ولاية، "شجاع وتاريخي" ساهم بصورة أساسية في طي صفحة الخلاف مع المعارضة.

وأوضح أنه حضر إلى جوبا للانضمام إلى وفد التفاوض الحكومي، للعمل مع الحركات المسلحة للتوصل لاتفاق سلام سريع، مؤكدا عزم الحكومة على التوصل لاتفاق شامل مع حركات الكفاح المسلح.

وأضاف كباشي، أن الرئيس سلفاكير أكد، خلال اللقاء، رعايته الكاملة للمفاوضات بين الأطراف السودانية.

وقال توت قلواك المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان، إن الفريق كباشي قدم التهنئة للرئيس ونوابه بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، مضيفا أن حضور كباشي، الذي وصل جوبا اليوم، يُمثل قوة دفع كبيرة للمفاوضات الجارية مع حركات الكفاح المسلح.

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