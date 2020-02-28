تركيا تعلن ارتفاع عدد قتلاها لـ33 جنديًا في هجوم سوريا

أعلنت السلطات التركية ارتفاع عدد قتلاها جراء الغارة الجوية التي نفذتها قوات الحكومة السورية في إدلب، الخميس، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.وقال حاكم ولاية هاتاي التركية، بحسب شبكة «سكاي نيوز»، إن قتلى الجنود الأتراك في شمالي سوريا ارتفع إلى 33 جنديا.وفي وقت سابق، قال مسؤولان أمنيان تركيان، اليوم الجمعة، إن الجيش التركي يرد بنيران المدفعية على أهداف للحكومة السورية، بعد الضربة الجوية السورية.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، عن فخر الدين ألتون مدير الاتصالات بالرئاسة التركية، قوله في تصريحات منفصلة يوم الجمعة إن "كل الأهداف المعروفة" التابعة للحكومة السورية تحت نيران وحدات الدعم الجوية والبرية التركية، مؤكدًا أن بلاده قررت "الرد بالمثل" على الهجوم السوري.