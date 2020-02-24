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محمد العسيري
الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الدولار يرتفع بمقدار «قرش» في البنك المركزي

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:52 م
الدولار
الدولار
راندا التوني
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سجل سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم طبقا لنشرة اسعار البنك المركزي المصري،15.50 جنيه للشراء، 15.60 جنيه للبيع، بارتفاع قدره قرش مقارنة بتعاملات الامس.

وسجل سعر الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم 15.52 جنيه للشراء، 15.62 جنيه للبيع، بمصرف أبو ظبي الإسلامي، وسجل السعر بالبنك التجاري الدولي 15.49 جنيه للشراء،و15.59 جنيه للبيع، وسجل السعر ببنك مصر 15.51 جنيه للشراء، 15.61 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار ببنك الاسكندرية 15.50 جنيه للشراء،15.60 جنيه للبيع.

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