مجدي عبدالغني يطالب بخصخصة الأندية

قال الكابتن مجدي عبدالغني، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن العقوبات المفروضة على لاعبي الأهلي والزمالك أقل من الحدث بكثير، وكان لا بد من تغليظ العقوبة.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC": "الأندية ملك للحكومة والناس التي تديرها متطوعة والكرة صناعة في أي دولة كبيرة وفي العالم لا يستطيع أحد أن يقول لن العب لأنه لو انسحب سيخسر أموالًا كثيرة يدفعها من أمواله الخاصة".وتابع: " بعض الأندية تشتري لاعب بـ 30 مليون إما لا يلعب أو يكون مصابًا، ويقولون الجمعية العمومية هي من تحاسبهم ويتم تناسي الموضوع".وطالب أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأن يساهم في خصخصة الأندية ونسيان الشماسي ولا بد أن يكون من المسئول عن النادي ينفق من جيبه الخاص.أما عن مباراة الأهلي والزمالك، ومصيرها بعد إعلان رئيس الزمالك بعدم استكمال فريق مباريات الدوري قال: "لا أعرف مصيرها، ورغم أن لي خبرة 35 عامًا في مجال كرة القدم لاعب وإداري ولا أحد يستطيع التكهن بما سيحدث غدًا".