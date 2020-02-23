إسرائيل تستدعي محافظ القدس للتحقيق معه

استدعت قوات الاحتلال، الأحد، محافظ القدس عدنان غيث، للتحقيق للمرة الثانية على خلفية تصريحات له.وأفاد مصدر في مكتب محافظ القدس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن شرطة الاحتلال استدعت المحافظ غيث للتحقيق في مركز توقيف المسكوبية في القدس.ودعا غيث، في وقت سابق المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لتطبيق الشرعية الدولية وقراراتها في وجه ما يقوم به الاحتلال من اختراق لهذه الشرعية على الأراضي الفلسطينية عامة والقدس بشكل خاص.يذكر أن هذه ليست المرة الأولى، حيث كان غيث ضمن من اعتقلته القوات الإسرائيلية الشهر الماضي، بسبب ممارسته "سيادة السلطة الفلسطينية" في القدس الشرقية المحتلة.